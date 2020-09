Trump niega haber evadido impuestos como afirma The New York Times

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, niega el reporte del diario The New York Times que afirma que habría evadido pagar impuestos sobre la renta. Trump asegura que son “noticias falsas”. The New York Times informó que el mandatario no pagó impuestos federales sobre la renta en al menos 10 años a partir del 2000. Trump pagó solo US $750 en impuestos, informó el diario. LEE: The New York Times: Trump no pagó impuestos sobre la renta en 10 de los últimos 15 años a partir de 2000