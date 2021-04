Revista Forbes asegura que Trump perdió US$ 1.000 millones durante su presidencia

El expresidente de EE.UU. Donald Trump es menos rico: según la lista de multimillonarios de la revista Forbes, el empresario tiene unos US$ 1.000 millones menos desde que asumió la presidencia de EE.UU., en 2017. En diversas ocasiones, Trump manifestó que «perdía» dinero siendo presidente, citando elevadas cifras entre US$ 2.500 y US$ 3.000 millones, montos que están lejos de lo que reporta la publicación especializada en analizar la fortuna de los más ricos. Aun así, Donald Trump manifestó que cada centavo que perdía de su fortuna valía la pena por los logros que estaba consiguiendo para los estadounidenses.