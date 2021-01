¿Perdería Trump su pensión de expresidente? Te contamos qué vendría para el mandatario después del segundo juicio político

Hace una semana, un día después de la insurrección en el Capitolio de Washington, se publicó un tuit que aseguraba que si el presidente Donald Trump era sometido a un segundo juicio político, no podría presentarse en la elección presidencial de 2024 y perdería otros privilegios como expresidente. El mensaje se hizo viral y antes de desaparecer, fue retuiteado más de 180.000 veces y obtuvo más de 700.000 me gusta. Eso no es cierto y Miguel Ángel Antoñanzas nos cuenta por qué. LEE MÁS: ¿Qué pasa si el Senado condena a Trump?