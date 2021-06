El expresidente de EE.UU. Donald Trump visitó el estado de Texas por invitación del gobernador, Greg Abbott. El funcionario republicano quería que Trump visitara Weslaco para que viera un tramo del muro fronterizo que no ha sido terminado. En esta visita, Trump dijo que el presidente Joe Biden está destruyendo Estados Unidos por haber suspendido la construcción del muro y por haber devuelto al Pentágono US$ 2.000 millones que habían sido desviados para la construcción del muro fronterizo. Por su parte, el gobernador Abbott aseguró que ha conseguido más de US$ 650.000 en donaciones para seguir construyendo el muro.