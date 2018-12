Unicef: Más de 5 millones de niños en Argentina viven en la pobreza

La pobreza en la infancia puede significar no asistir a la escuela, irse a dormir con hambre, no tener vestimenta digna ni atención médica o vivir sin agua potable. Según un informe de Unicef publicado este martes, alrededor del 20% de los niños y adolescentes de Argentina sufren al menos alguna privación severa, como vivir en una zona inundable o cerca de un basural y no haber ido a la escuela entre los 7 y los 17 años.