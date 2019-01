Los venezolanos en Ecuador se han convertido en el blanco de agresiones por parte de ecuatorianos violentos en represalia por el asesinato cometido por un ciudadano venezolano contra su pareja que, además, estaba embarazada. En la ciudad de Ibarra, donde ocurrieron las agresiones, no se han visto a venezolanos trabajando o buscando trabajo. Mantienen un bajo perfil y confían en que con el tiempo se calmen los ánimos. No sin razón, los venezolanos tienen miedo a la xenofobia y la discriminación por causa de un crimen que no han cometido. El Gobierno de Ecuador declaró el lunes que tomaría nuevas medidas para controlar la inmigración procedente de Venezuela. Vea parte de la entrevista de Fernando del Rincón a la ministra del interior de Ecuador, María Paula Romo, quién destacó la determinación del ejecutivo en no permitir brotes xenófobos.