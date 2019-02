¿Habrá intervención militar en Venezuela?

Todos dicen no desearla, pero muchos no dejan de hablar de ella: la posible intervención militar en Venezuela. Donald Trump ya ha dejado claro en varias ocasiones que todas las opciones están sobre la mesa. Rusia dice estar preocupada por la posibilidad de una intervención armada externa y Nicolás Maduro, preventivamente, hace responsable a Trump de la posible sangre derramada si sucediera. La pregunta es cuán posible es que finalmente tropas extranjeras entren en Venezuela y se inicie una guerra. Pese a la alta tensión que vive el país, para el experto militar Joseph Humire, la guerra ya inició hace tiempo, pero no es convencional.