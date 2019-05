Carlos Vecchio: “Creo que es una organización criminal, no un Gobierno”

as delegaciones del asediado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el líder de la oposición, Juan Guaidó, se reunieron en Noruega, pero las conversaciones no dieron fruto. La cancillería noruega pidió prudencia a ambas partes, mientras que estas han mostrado su disposición a avanzar hacia una búsqueda acordada y constitucional. Para la oposición, unas elecciones acordadas pasan por la salida de Maduro y su no acceso al poder. Fernando del Rincón cuestiona al embajador de Juan Guaidó en Estados Unidos, Carlos Vecchio, sobre por qué negociar con un Gobierno que se comporta como, según el entrevistado, una organización criminal. Escuche la discusión entre Fernando del Rincón y Carlos Vecchio al respecto.