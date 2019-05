Héctor Díaz Polanco, antropólogo, historiador, sociólogo e investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de México (CIESAS), analizó en el programa de Carmen Aristegui la crisis que vive Venezuela tras las recientes protestas. Díaz Polanco expresó su preocupación de que no se encuentre una solución pacífica. “Se trata de una situación complicada. Efectivamente, estamos avanzando, pero no en dirección de una salida democrática y pacífica como resultados de acuerdos, de diálogo, sino que se está avanzando hacia un callejón sin salida que no deja otra opción que la acción de orden militar, por la fuerza, etc., y eso no es conveniente para nadie”, dijo Díaz Polanco. El humorista y politólogo Laureano Márquez también habló sobre la crisis que enfrenta Venezuela. Al menos 5 personas han muerto en las protestas, según la ONU y el Observatorio Venezolano de Conflictos Sociales. CNN confirmó que la quinta víctima falleció en la noche del jueves en Santa Elena de Arenales, estado Mérida.