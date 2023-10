Un agente funerario de Acapulco explicó a Reuters que, al no haber servicio de energía eléctrica, los cuerpos de los fallecidos por el paso del huracán Otis no se pueden preparar para los velatorios correspondientes. Ante esta situación, a los familiares de los muertos les ofrecen resguardar los cuerpos sin vida, para que las familias no los tengan en sus casas.