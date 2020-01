Un video enviado a CNN parece mostrar un misil luego de que fue disparado y su avance en trayectoria hasta que impacta un objeto en el aire y explota sobre el cielo de Teherán, capital de Irán. CNN no puede verificar la autenticidad del video pero los edificios que se aprecian se ven similares a los que se encuentran en el suburbio Parand de Teherán. El video, obtenido por Nariman Gharib, quien lo envió a CNN y a The New York Times, muestra un punto de luz en el cielo moviéndose de izquierda a derecha y luego explotando. Estados Unidos cree, cada vez con más certeza, que Irán derribó el vuelo ucraniano por error, según varios funcionarios. Más temprano ese mismo día ocurrieron los ataques de Irán a militares estadounidenses en Iraq. LEE MÁS