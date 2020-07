El gesto de Anthony Hernández de 10 años de colocar una mascarilla a su perro al salir a la calle ha dado la vuelta al mundo. El pequeño dijo a CNN que quiere sensibilizar a la gente sobre la importancia de usar el tapabocas para luchar contra el coronavirus. Asegura que ha escuchado que los perros también corren peligro y que no entiende cómo hay personas que no toman conciencia sobre el respeto a la salud de los demás al no usar una mascarilla.