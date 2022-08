Viola Davis se une a "The Ballad of Songbirds and Snakes", la precuela de "The Hunger Games", como la villana y mente maestra detrás de los Juegos del hambre donde los niños tendrán que luchar a muerte frente a una audiencia. La actriz se unirá al elenco protagónico junto a Rachel Zegler y Tom Blyth. Mira las nuevas imágenes de los personajes.