Un vocero del presidente de Rusia, Vladimir Putin, indicó que el mandatario no cree que su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, pueda ser manipulado. La reacción de Putin responde a las declaraciones hechas por el exasesor de Seguridad Nacional estadounidense John Bolton en su libro “The Room Where It Happened“, cuya publicación está en litigio. Bolton afirmó este jueves en una entrevista con la cadena ABC News que Putin cree que puede “tocar a Trump como a un violín”. LEE: Lo que descubrimos con el sorprendente relato de John Bolton de cuando trabajaba con Trump