El proceso del brexit se puso en pausa el lunes cuando la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, demoró el voto parlamentario sobre el acuerdo para que el país abandone la Unión Europea. May admitió que la decisión de demorar la votación se tomó después de que quedó claro que el acuerdo no tendría una cantidad significativa de apoyo. Ahora volverá con los líderes de la Unión Europea para buscar más garantías. Sin embargo, los líderes de la UE han dejado claro que no habrá más negociaciones sobre el acuerdo del brexit.