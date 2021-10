La caída a nivel mundial de WhatsApp, Instagram y Facebook generó un impacto en la sociedad, pero también en las mismas plataformas. ¿Cuántos mensajes de WhatsApp no fueron enviados? y ¿cuántas historias no se subieron a Instagram? Según la agencia de marketing y relaciones públicas ABCD, estos son los números basados en datos sobre el uso diario durante seis horas de colapso y en los cuales CNN no tuvo ninguna participación en la tabulación.