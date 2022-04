Wimbledon prohíbe a tenistas rusos y bielorrusos: estos son algunos de los afectados

Los organizadores de Wimbledon anunciaron este miércoles que los jugadores rusos y bielorrusos no podrán competir en el Grand Slam de este año debido a la guerra de Rusia en Ucrania. "Dado el perfil de The Championships en el Reino Unido y en todo el mundo es nuestra responsabilidad desempeñar nuestro papel en los esfuerzos generalizados del gobierno, la industria y las instituciones deportivas y creativas para limitar la influencia global de Rusia a través de los medios más fuertes posibles", dijo el All England Lawn Tennis Club (AELTC) en un comunicado.