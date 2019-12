El artista Fabián Cháirez, quién realizó el polémico cuadro de Emiliano Zapata que desató protestas en el Palacio de Bellas Artes, conversó con CNN en Español sobre la violencia y la discusión que su obra ha iniciado. Cháirez dijo que con la violencia no se resuelve nada y aseguró que su obra es parte de la libertad de expresión y que no debe ser vulnerada. Con respecto a la demanda que la familia de Zapata aseguró que impondría al autor, Cháirez aseguró que no había recibido ninguna por el momento.