El resultado de la autopsia a George Michael no es concluyente, según la policía

(CNN) - Los resultados de la autopsia a George Michael no son concluyentes y se llevarán a cabo más exámenes, según la policía del Reino Unido.

"La causa de la muerte no es concluyente y se llevarán a cabo más pruebas. Los resultados de esas pruebas se conocerán dentro de varias semanas", según un comunicado de la policía de Thames Valley.

Michael, de 53 años, fue encontrado muerto en su casa el día de Navidad.

La pareja del artista británico reveló que encontró a la estrella del pop muerto en su cama. El representante del cantante, Michael Lippman, dijo que Michael había fallecido por una falla cardíaca.

Michael alcanzó la fama cuando pertenecía al dúo musical de los 80 Wham!, con éxitos como Wake Me Up Before You Go Go. Después emprendió su carrera de solista y lanzó canciones como Faith y Freedom. Durante las varias décadas de su trayectoria artística ganó dos premios Grammy.

En 1998, después de ser arrestado por un “acto lascivo” en un baño público, Michael le dijo en entrevista exclusiva a CNN que era homosexual.

Logró transformar ese momento a su favor y, a través de su trabajo, se convirtió en una de las voces gay más importantes de la industria del entretenimiento.