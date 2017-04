ZonaPOP: Bianca Marroquín, la mexicana 'asesina' que triunfa en Broadway

Otros musicales en los que ha participado Bianca Marroquín en Broadway son: 'In the Heights' y 'The Pajama Game'

(CNN Español) – Nacida en la ciudad de Matamoros en la frontera de México con Brownsville, Texas, Bianca Marroquín es una actriz y cantante consolidada dentro del mundo teatral de Broadway.

Comenzó su carrera en el musical ‘La Bella y la Bestía’ en 1997 en México, para después participar en ‘RENT’, ‘El Fantasma de la Ópera’ y la gran oportunidad, ‘Chicago’ en donde dio vida a Roxie Hart.

Gracias al perfecto inglés que habla y su extraordinaria interpretación de Hart, fue invitada a personificar al mismo personaje en Broadway por una breve temporada de 5 semanas y 10 años después continúa haciéndolo con gran éxito.

También ha participado en otras puestas en escena en México como ‘Los monólogos de la vagina’, ‘La Novicia Rebelde’ y ‘Mary Poppins’ en donde dio vida a la famosa niñera voladora que todos los niños desean tener.

La entrevista con Bianca Marroquín comienza a partir del minuto 09:38.

Conversamos con ella para #ZonaPOP y te presentamos parte de la conversación:

Marysabel Huston: “Es un gusto tenerte en ZonaPOP y queremos saber ¿cómo te fue en ‘Pequeños Gigantes junto a Prince Royce?”

Bianca Marroquín: “Se me hace muy importante que Univisión saque una plataforma para los chiquillos, que para mi es el futuro de nuestro mundo. Nosotros vemos a los chiquillos y nos recuerda porqué hacemos lo que hacemos, aprendemos de ellos y nos contagian su emoción y me lo llevo para mi regreso a Chicago el 1 de mayo”.

Javier Merino: “Algo que tenemos que mencionar es que tu bailabas de niña frente al televisor apagado para ver tu reflejo ¿qué tanto te transportas a cuando eras niña, ahora que estuviste en el programa y verte cómo soñabas con dedicarte a la ‘artisteada’?

BM: “Eso hacía, me ponía mi atuendo de pascua y mis zapatos blancos de charol y bailaba frente al televisor que había en la sala de mi casa. Ese fue mi primer sueño que tuve de ser artista, bailar y compartir”.

MH: “A los 21 años debutaste en el gran musical de ‘La bella y la Bestia en México ¿cómo fue ese proceso? ¿Qué hiciste cuando te dijeron que serías parte de este musical?

BM: “Fue un proceso muy largo, tardaron meses y de pasar filtros y audición tras audición. Es un proceso muy largo el que pasa un actor para llegar al final. Cuando recibí la noticia estaba en la universidad y tuve que tomar la decisión de irme a la Ciudad de México y convencer a mis padres de apoyarme, pero en ese momento dije que tenía claro cuál era mi misión y afortunadamente estuvieron conmigo”.

JM: “¿Cómo llega la oportunidad de Chicago para ti?

BM: “Yo estaba cumpliendo mis sueños en México y cuando llega Chicago, nunca pensé que me iba a quedar con el protagónico. Yo seguí audicionando para el cuerpo de baile, para capitana de baile. Pero me ofrecieron el papel de Roxie, pero no tenía ni la edad, ni la fama para tenerlo, porque fue una bendición muy grande para mí. Diez meses después me invitan a leer el libreto en inglés, me lo aprendo en 3 semanas y el 18 de junio del 2001 hago mi debut en Broadway”.

¿Qué dijo de su participación con los actores Patrick Swayze y Jaime Camil en ‘Chicago’? ¿Qué nos confesó sobre verse en un anuncio espectacular el Times Square? Tienes que descargar el podcast de #ZonaPOP con la entrevista completa en iTunes en: https://itun.es/us/xwHHib.c y si tienes Android en: http://tun.in/thQ9Vl.

Si vas a Nueva York, tienes que ver a Bianca Marroquín en el musical ‘Chicago’ en el Ambassador Theatre, apartir del 1 de mayo.