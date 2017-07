Trump: "Corea del Norte se está comportado de forma muy, muy peligrosa"

(CNN) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reprendió a Corea del Norte por sus recientes pruebas de misiles, diciendo que se está "comportando de una manera muy, muy peligrosa".

"Es una pena que se estén comportando de esta manera. Se están comportando de una manera muy, muy peligrosa y algo se tendrá que hacer al respecto", dijo Trump en una conferencia de prensa este jueves junto con el presidente polaco Andrzej Duda.

El presidente dijo que tiene "algunas cosas bastante graves" disponibles al ser preguntado sobre una posible respuesta militar contra Corea del Norte, pero se negó a dar detalles.

"En lo que se refiere a Corea del Norte, no sé, vamos a ver qué pasa", dijo Trump. "Tengo algunas cosas bastante graves que estamos pensando. Eso no quiere decir que vayamos a hacerlo. Yo no dibujo líneas rojas".

Trump también mencionó su victoria en las elecciones 2016 al comienzo de su declaración de apertura, haciendo alarde de americanos polacos para que lo respalda en 2016 como Duda estaba junto a él.

Además de las múltiples reuniones con Duda, Trump, que pasó la noche en Varsovia, coronará su visita con un discurso de alto perfil para el pueblo polaco en la Plaza Krasinski.

En el discurso, que pronunciará rodeado por un monumento a los polacos que lucharon contra la ocupación nazi en 1944, Trump esbozará su visión de los lazos transatlánticos, en particular en el sector de la energía, dijeron funcionarios de la Casa Blanca.

Se espera que Trump reciba una cálida bienvenida en Polonia, donde los presidentes estadounidenses han sido tradicionalmente bien recibidos y cuyo gobierno conservador, dirigido por Duda, está ideológicamente más en línea con Trump que con su predecesor, Barack Obama.

"El mensaje principal es que Estados Unidos está con ustedes, Estados Unidos entiende que sus intereses se alinean con los intereses del pueblo polaco, y estamos decididos a hacer todo lo posible para trabajar juntos en nuestras prioridades comunes y nuestros intereses comunes", dijo el asesor de seguridad nacional, HR McMaster, sobre la visita de Trump.

Próxima parada: el G20

La visita de este jueves a Varsovia abre un viaje en el que el presidente estadounidense se encontrará cara a cara con su homólogo ruso Vladimir Putin. La intromisión de Rusia en las elecciones de 2016 y las investigaciones sobre las conexiones entre miembros de la campaña de Trump y agentes rusos han flotado sobre la Casa Blanca durante meses.

La reunión del G20 en Hamburgo contará con una serie de asuntos polémicos y enfrentamientos en el calendario.

Cerniéndose sobre la cumbre estará la reunión de Trump y Putin, que probablemente será analizada de forma amplia.

Después del día en Polonia, Trump vuela a Hamburgo, donde se reunirá con la canciller alemana, Angela Merkel, con quien ha mantenido una relación helada desde que se conocieron en la Casa Blanca en marzo.

Merkel aseguró que será combativa en la reunión del G20 en Hamburgo cuando se hable sobre comercio, cambio climático y migración, temas sobre los que tanto ella y como otros líderes mundiales han tenido desencuentros públicos con Trump.