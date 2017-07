Maduro le dice a Santos que se incline ante él y le pida la bendición

(CNN Español) - El presidente de Venezuela Nicolás Maduro afirmó este jueves que el presidente de Colombia Juan Manuel Santos debería hincarse de rodillas ante él y pedirle su bendición, pues sin Venezuela, Colombia no hubiera podido obtener su independencia en el siglo XIX.

Sucedió en un encuentro con trabajadores en la ciudad de Guayana, en el estado Bolívar, en lo que Maduro llamó el comienzo de “una gran gira nacional” para promover la Asamblea Constituyente que convocó el pasado 1 de mayo y cuyos miembros serán elegidos el próximo 30 de julio.

Presidente @NicolasMaduro: “Hoy estamos arrancando aquí #6Jul la gran gira nacional rumbo a la Constituyente” pic.twitter.com/0WGQPyvDRO — Prensa Presidencial (@PresidencialVen) July 6, 2017

En Asamblea con los Trabajadores por la Constituyente, vamos afinando la victoria perfecta para este 30 de julio https://t.co/OzA0WvuKsl — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) July 6, 2017

“Colombia se fundó aquí, en el Orinoco. Ustedes guayaneses son los padres de Colombia (...) Santos pide la bendición, compadre, inclínate e híncate ante tu padre (...) Que Dios te bendiga, Santos, deja la maldad contra Venezuela”, aseguró Maduro en el evento.

La campaña de Guayana, entre 1816 y 1817, fue fundamental para la independencia de varios países latinoamericanos. Y fue en esa región, en la ciudad de Angostura, donde Simón Bolívar estableció en 1819 la capital de la Gran Colombia, que unió a Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá.

Este fin de semana, Santos exhortó a Maduro a que “negocie con la oposición una salida pacífica y democrática a los problemas de Venezuela” y dijo que se niega a “responder los recientes señalamientos” que el presidente venezolano ha hecho en su contra en las últimas semanas.

“Yo no le voy a responder al presidente Maduro, porque lo que él quiere es buscar algún conflicto en el exterior para desviar la atención de sus problemas internos”, dijo Santos en un acto en el Páramo de Sumapaz, en el departamento de Cundinamarca.

CNN ha tratado de comunicarse con la Cancillería de Colombia pero todavía no está claro si ofrecerán una respuesta oficial al respecto.

Los cruces verbales entre ambos mandatarios no son nuevos. A finales de mayo pasado, Maduro le pidió a su homólogo colombiano que se concentrara en sus asuntos internos y no se metiera con Venezuela, “pues le puede salir mal la jugada”, y le dijo que “Colombia lo que necesita es un Chávez para que ustedes vean cómo ese pueblo se va detrás de ese Chávez”.

“Coge mínimo (tranquilízate) Santos que la tienen bien fea en Colombia”, dijo Maduro entonces. “Resuelve los asuntos del desempleo, de la educación, del hambre, de la miseria, de la falta de salud que hay en Colombia y no te metas en Venezuela que yo no me meto con Colombia”.

LEE: Maduro a Santos: '¡Cuidado les sale un Chávez en Colombia!'

Un mes antes, en abril, Santos aseguró que hacía seis años le había advertido al fallecido presidente Hugo Chávez que la revolución bolivariana había fracasado.

Esas declaraciones desataron la furia de Maduro, quien horas después respondió con una amenaza sobre revelar información hasta ahora desconocida del proceso de paz que el gobierno colombiano llevó a cabo con las FARC durante varios años en La Habana, y del cual Venezuela fue país acompañante desde la época de Chávez.

“Voy a sacar todas las grabaciones y todos los secretos que tengo del proceso de paz de Colombia, para que se sepa de lo que se ha burlado el proceso de paz. Voy a sacar la verdad”, dijo Maduro en una transmisión conjunta de radio y televisión.

LEE: Maduro dice que va a haber una “matanza” contra los miembros de las FARC

Las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela se tensaron desde agosto del 2015, cuando Maduro cerró la frontera con Colombia tras un ataque en territorio venezolano que dejó a tres militares muertos y a un civil heridos. La crisis que siguió al cierre de la frontera estuvo acompañada de la expulsión de cientos de colombianos que vivían en Venezuela.

En septiembre del 2015, el Ministerio de Defensa de Colombia denunció que aviones militares venezolanos violaron el espacio aéreo del país.

Un año después, el 4 de agosto del 2016, las cancilleres de Colombia y Venezuela volvieron a reunirse para hablar de temas migratorios, la seguridad y el contrabando. Y el 13 de agosto del 2016, tras un año cerrada, Venezuela reabrió el paso peatonal en la frontera colombo-venezolana.

Pero en diciembre de 2016, Venezuela nuevamente cerró el paso fronterizo con Colombia por 72 horas. Según Maduro, la medida se tomó para “combatir las mafias venezolanas” que, asegura, contrabandeaban billetes de 100 bolívares en la zona.

La relación bilateral se tensó aún más desde el inicio de la última ola de protestas de la oposición contra el gobierno de Maduro, en abril pasado. Al menos 90 personas han muerto y más de 1.400 heridos, según el Ministerio Público.

Venezuela y Colombia comparten más de 2.000 kilómetros de frontera.