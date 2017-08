El camino de la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela

Aún no se sabe cuánto tiempo tardará la ANC en redactar una nueva constitución

(CNN Español) - La instalación este viernes de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) suscita aún varios interrogantes de lo que hará este cuerpo, quién lo dirigirá, cuánto tiempo se demorará redactando la nueva constitución, entre otros.

Esto es lo que sabemos hasta ahora al respecto.

¿Con cuántos constituyentes se inaugura la ANC?

Este viernes se posesionan en sus curules como constituyentes 538 de los 545 elegidos. El Consejo Nacional Electoral (CNE) aseguró que repetirá el próximo 13 de agosto las elecciones para la ANC en un municipio del estado Mérida y otro del estado Táchira, por lo que siete escaños están aún por definirse. En esos lugares, según el CNE, "la violencia se manifestó con fuerza y no permitió que las electoras y los electores ejercieran el derecho al sufragio".

¿Quién instala las sesiones de la ANC?

Lo hace el mismo presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

¿Quién es la presidenta de la ANC?

Fue elegida de forma unánime para este cargo Delcy Rodríguez, excanciller de Venezuela, y no será un dato irrelevante. El artículo 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela afirma que "los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente". Por lo tanto, se podría decir que a Delcy Rodríguez no se le podrán rebatir las decisiones finales que salgan del debate en ese cuerpo constituyente, ni siquiera por parte del Ejecutivo (presidente de la República).

También fueron elegidos unánimemente Aristóbulo Istúriz como el primer vicepresidente e Isaías Rodríguez como el segundo vicepresidente.

¿Anulará la ANC a la Asamblea Nacional elegida en el 2015?

Eso está por verse, pero lo más previsible es que sí. De hecho, va a sesionar en el mismo Palacio Federal Legislativo en Caracas. La Asamblea Nacional, elegida el 6 de diciembre del 2015 con un mayoría opositora, tampoco podría rebatir las decisiones de la ANC, según el espíritu del citado artículo constitucional número 349. De hecho, hay un antecedente claro de choque constituyente-legislativo: mientras sesionó la Asamblea que dio luz a la Constitución de 1999, el cuerpo legislativo de entonces fue cerrado.

¿Cuánto tiempo demorará la ANC en redactar una nueva constitución?

Es otra interrogante por estos días, pero está el referente de la Asamblea Constituyente de 1999. Ese cuerpo tenía un plazo máximo de seis meses para sacar a la luz una nueva constitución. Lo hizo en tres.

¿El texto que salga de esta ANC será refrendado popularmente?

Aún no se sabe. Tras el final de las sesiones para redactar la Constitución de 1999, se organizó el 15 de diciembre de ese año una votación en la que se le preguntó al electorado si aprobaba o no el articulado. El 72% de los votantes le dio su beneplácito al proyecto constitucional. Maduro ha asegurado que sí se refrendará, pero el dirigente oficialista Elías Jaua afirmó que había que esperar a la instalación de la Asamblea.

Hay otra diferencia entre este proceso nuevo y el de hace 18 años. En 1999, se llevó a cabo un referendo consultivo en el que se le preguntó al pueblo venezolano si querían un cambio de Constitución. En el 2017 se eligió directamente a los constituyentes.

¿Habrá algún miembro de la oposición en la ANC?

No, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) no participó con ningún candidato en la votación. El influyente dirigente oficialista Diosdado Cabello aseguró que "somos responsables de cumplir la tarea encomendada. A la derecha la vamos a sumar".

¿Habrá elecciones presidenciales en Venezuela en el 2018?

El presidente Nicolás Maduro ha dicho en varias ocasiones que sí habrá elecciones presidenciales en el 2018, pero habrá que ver lo que diga la nueva carta magna al respecto. También están pendientes de realizarse las elecciones regionales, que debieron haberse hecho a más tardar en diciembre de 2016.