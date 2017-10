Troles rusos vieron House of Cards para aprender de la política estadounidense, según Yahoo

Washington (CNN) - El corresponsal de Yahoo Michael Isikoff dijo el lunes en CNN que los rusos que trabajaban en una "fábrica de troles" de San Petersburgo tenían que ver la serie 'House of Cards' de Netflix para ayudarlos a escribir mensajes capaces de influir a los estadounidenses en contra de su propio gobierno.

Se refería a una historia que publicó el domingo en la que una entrevista transmitida en ruso con un antiguo miembro de la fábrica de troles reveló que los rusos formaron parte de la campaña del presidente Vladimir Putin para influir en las elecciones de 2016.

La estación de televisión independiente rusa Rain entrevistó a un trabajador de la agencia identificado como Maksim, que dijo que ‘la fábrica de troles’, que se conocía anteriormente como Agencia de Investigación de Internet, se dirigía a estadounidenses en la sección de comentarios de sitios web populares con mensajes que atacaban a Hillary Clinton por los escándalos familiares del pasado así como por el escándalo sobre su servidor privado de correo electrónico.

También les pidieron publicar comentarios sobre armas y sobre temas LGBT, mientras mencionaban la religión. Nunca mencionaron a Rusia o a Putin y tenían órdenes de usar VPNs o redes virtuales privadas para disfrazar su origen ruso.

CNN no ha podido verificar la información de Yahoo, aunque la cadena ha reportado que los rusos compraron publicidad política en redes sociales para llegar a los votantes.

“Cada coma fue revisada por los jefes (de Maksin) para asegurarse de que estaba en el lugar correcto, para que sonara como un mensaje para estadounidenses escrito por estadounidenses”, le dijo Isikoff a Chris Coumo de CNN. “Sobre todo lo que hacían era poner comentarios en sitios web de grandes organizaciones como The Washington Post, The New York Times y otros”.

Maksim agregó que trabajó en la empresa de troles durante 2015, cuando ya se estaban publicando comentarios negativos sobre Clinton.

“Primero, fuimos obligados a ver House of Cards en inglés”, dijo Maksim en la entrevista, según Yahoo. “Era necesario saber los principales problemas de Estados Unidos. Los problemas sobre impuestos, el problema de los gays, minorías sexuales, armas”.

'House of Cards' es una serie en la que Frank Underwood (interpretado por Kevin Spacey) y su esposa Claire Underwood (Robin Wright) tratan de ascender en Washington. Es un drama que siempre ha operado en los límites de lo absurdo, donde el asesinato y el chantaje son las herramientas de persuasión de los Underwoods.

“El elemento de House of Cards es nuevo. No habíamos escuchado esto antes”, declaró Isikiff. “De alguna manera la visión de la política estadounidense en House of Cards probablemente se asemeje más a la política rusa que a la política estadounidense. No tenemos evidencia de grandes políticos estadounidenses ordenando asesinatos de sus rivales políticos o de periodistas, lo que sí tenemos en Rusia”.