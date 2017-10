Estas fotos muestran la Segunda Guerra Mundial como nunca la habías visto

Las fotografías a color no eran usual durante la II Guerra Mundial

(CNN Español) – Las fotografías en color eran inusuales durante la Segunda Guerra Mundial. La gran mayoría de las imágenes que fueron tomadas durante el conflicto son en blanco y negro, y la fotografía a color era en ese entonces una técnica relativamente nueva.

Y es precisamente esto que hace que estas imágenes publicadas en un libro por el "Imperial War Museum" sean hipnotizantes. Las fotografías están en su estado natural, no son coloreadas: "estás viendo exactamente lo que se capturó. Sé que hoy en día es común ver imágenes retocadas y fotografías en blanco y negro coloreadas, pero esto es totalmente real", dice el autor del libro, Ian Carter, en una entrevista telefónica.

Las imágenes fueron encargadas por el Ministerio de Información de Gran Bretaña, que consiguió una cantidad muy pequeña de película de Kodachrome y decidió usarla de manera experimental, dándoselas a varios de sus fotógrafos oficiales que la usaron escasamente.

En total, solo se tomaron 3.000 fotografías, pero no muchas de estas imágenes sobrevivieron: "alrededor de la mitad están perdidas y no sabemos su paradero", dijo Carter. Las fotografías que sí sobrevivieron son parte de los archivos del museo y algunas de ellas, están siendo publicadas por primera vez en siete décadas.

Las fotografías fueron en ese entonces publicadas en color por algunas revistas estadounidenses, pero algunas de esas no han salido desde la guerra.

Hay algunos detalles que se pierden en las fotografías a blanco y negro emergen con estas imágenes, como los naranjas, colores de la familia real holandesa, en una foto luego de la liberación de Eindhoven, Holanda.

Fotos o videos coloreados de la Segunda Guerra Mundial han estado disponible desde hace años, pero estas imágenes muestran el mundo tal cual lo vio la gente que vivió en esa época.

"Cuando ves (las fotografías), pareciera que fueron tomadas ayer", dijo Carter.

El libro "The Second World War in Colour" fue publicado por el Imperial War Museums (IWM).