Joe Biden y Lady Gaga en campaña contra el acoso sexual

Joe Biden y Lady Gaga lanzan video en Twitter para la campaña "It's On Us"

Washington (CNN) - Lady Gaga y el exvicepresidente de EE.UU. Joe Biden se unieron para abogar contra el acoso sexual, al lanzar un anuncio de servicio público como parte de la campaña "It's On Us" iniciada por Biden y el expresidente Barack Obama.

"Lady Gaga ha sido la voz de las personas que han sido olvidadas, las personas que han sufrido abusos, hasta que te sucede a ti", dijo en el video compartido en la cuenta de Twitter de Lady Gaga el miércoles. "Bueno, le sucedió a ella, y ella ha demostrado una valentía enorme y queremos dejarlo muy claro: depende de nosotros, está en todos intervenir para detener el abuso cuando lo ven y cuando escuchan sobre cómo intervenir".

Lady Gaga, sobreviviente de asalto sexual, dijo que ella y Biden querían recordarle a las personas que "es importante que se acerquen a alguien en sus vidas en la que puedan confiar y saber que estarán allí para ayudarlas".

En la ceremonia de los Oscar de 2016, Biden apareció en una transmisión para presentar la actuación de Lady Gaga de su canción "Til it Happens to You", una composición original sobre el asalto sexual.

Biden ha sido un defensor abierto de la concientización sobre el asalto sexual en el campus universitario, lideró los esfuerzos del gobierno de Obama para instar a una mayor conciencia sobre el tema. Obama y Biden comenzaron la campaña "It's On Us" en 2014 en reconocimiento del problema.