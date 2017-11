EE.UU. implementa sanciones más fuertes para Cuba

(CNN) - El gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles sanciones adicionales y restricciones de viaje a Cuba, tras un anuncio del presidente Donald Trump a principios de este año.



Entre los cambios específicos delineados por el Departamento del Tesoro están las restricciones para viajar a Cuba para grupos de intercambio cultural o educativo, que ahora solo se permitirán para grupos patrocinados en los Estados Unidos y con la participación de representantes de esos grupos.

Las personas que viajan para el llamado "contacto de persona a persona" ya no podrán visitar el país, excepto cuando ya se hayan hecho arreglos de viaje, o en los casos en que estas personas estén acompañadas por patrocinadores permitidos y basados en EE.UU., según explicó un funcionario a los periodistas en una conferencia telefónica.

"Hemos fortalecido nuestras políticas en Cuba para alejar la actividad económica de los militares cubanos y alentar al gobierno a avanzar hacia una mayor libertad política y económica para el pueblo cubano", dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en un comunicado.

El Departamento de Estado también ha publicado una lista de 180 entidades que incluyen hoteles, tiendas, fabricantes de ron, puertos deportivos y una zona de desarrollo económico en el Puerto de Mariel, que se cree que benefician financieramente a los servicios militares, de inteligencia y seguridad cubanos y que los ciudadanos estadounidenses ya no se le permite frecuentar.

"Canalizar la actividad económica lejos de las entidades controladas por los militares cubanos alentará al gobierno a avanzar hacia una mayor libertad política y económica para el pueblo cubano", afirmó otro alto funcionario de la administración en el llamado.

Los funcionarios no entraron en detalles sobre cómo se compiló la lista. El Four Points by Sheraton Havana, propiedad de la empresa estadounidense Starwood, está notablemente ausente de la lista, incluso cuando el holding cubano que opera el hotel está en la lista.