CBS despide a periodista Charlie Rose tras 8 denuncias de acoso sexual

(CNNMoney) - El reconocido periodista Charlie Rose fue despedido de la CBS luego de que ocho mujeres lo acusaran de acoso sexual, que incluían insinuaciones, tocamientos sexuales no deseados y llamadas telefónicas inapropiadas.

The Washington Post dio la noticia sobre Charlie Rose, copresentador de "CBS This Morning", corresponsal de "60 Minutes" y presentador de un programa de entrevistas de PBS. El diario publicó declaraciones de las mujeres víctimas de Rose, tres de las cuales fueron grabadas oficialmente. La historia es la más reciente en la que un personaje con poder en los medios demostró un comportamiento sexual inapropiado.

Una nota interna de la CBS detalla que la decisión fue tomada "tras la revelación de un comportamiento extremadamente perturbador e intolerable". Es preciso señalar que primer se supo que la CBS suspendía temporalmente al periodista.

En tanto, PBS suspendió la distribución del programa de Rose, detallando que el medio estaba "conmocionado al enterarse hoy de estas acusaciones profundamente alarmantes". El canal Bloomberg, que también transmite el programa de entrevistas de Charlie Rose, dijo que también dejaría de transmitirlo.

Kyle Godfrey-Ryan, una de las tres acusadoras nombradas en la historia del The Washington Post, dijo que Charlie Rose solía caminar desnudo frente a ella a mediados de la década de 2000, cuando trabajaba en una de sus casas.

Después de que se publicó la historia del The Washington Post, Kyle Godfrey-Ryan dijo en Facebook que inicialmente detalló sus experiencias extraoficialmente, hasta que leyó las transcripciones de las otras mujeres que acusaron a Rose.

"Aunque hubo muchas antes de mí, algunas mujeres fueron atacadas violenta y repetidamente después del tiempo que trabajé allí. Estas historias me ayudaron a replantear mi perspectiva. Sentí que al ocultar mi identidad, quitaba legitimidad a las experiencias de estas otras mujeres". escribió en su cuenta personal de Facebook. "No podía ser cómplice de lo que el silencio significaba para ellas, así que permití que mi nombre sea incluido en la historia".

En una declaración incluida en el reportaje de The Washington Post, Rose dijo: "En mis 45 años en el periodismo, me he enorgullecido de ser un defensor de las carreras de las mujeres con las que he trabajado. Sin embargo, en los últimos días, se han hecho afirmaciones sobre mi comportamiento hacia algunas excompañeras".

"Es esencial que estas mujeres sepan que las escucho y que me disculpo profundamente por mi comportamiento inapropiado. Estoy muy avergonzado. A veces me he comportado de manera insensible, y acepto la responsabilidad por eso, aunque no creo que todas estas alegaciones sean precisas. Siempre sentí que se trataban de sentimientos compartidos, aunque ahora me doy cuenta de que estaba equivocado.

"He aprendido mucho a consecuencia de estos hechos y espero que otros también. Todos nosotros, incluido yo, estamos llegando a un reconocimiento más nuevo y más profundo del dolor causado por la conducta en el pasado, y hemos llegado a un nuevo y profundo respeto por las mujeres y sus vidas".

"CBS This Morning" cubrió la suspensión en la de la transmisión del martes. Los coanfitriones de Rose, Gayle King y Norah O'Donnell, felicitaron a las mujeres víctimas de su excompañero por presentarse.

"Este es un momento que exige una evaluación franca y honesta sobre nuestra posición y, en términos más generales, sobre la seguridad de las mujeres", dijo O'Donnell. "Déjenme ser muy clara: no hay excusa para este supuesto comportamiento. Es sistemático y penetrante", aseveró.