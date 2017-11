La miel de manuka y sus beneficios: qué es, sus mitos y verdades

Click to email (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - La miel de manuka es promocionada muy seguido como un "superalimento" que trata muchas dolencias, incluyendo alergias, resfriados, gripes, gingivitis, dolores de garganta, infecciones por estafilococos y numerosos tipos de heridas.

Pero no solo eso. La miel de manuka, aparentemente, también puede aumentar la energía, "desintoxicar" el organismo, reducir el colesterol, evitar la diabetes, mejorar el sueño, tonificar la piel, reducir la pérdida del cabello e incluso prevenir el "frizz" y las puntas abiertas de los cabellos.

Algunas de estas afirmaciones pueden ser exageradas, pero otras tienen buena evidencia que las sustentan. A continuación, lo comprobado y no comprobado sobre la miel de manuka, cada día más popular en el mundo.

La miel de abeja se ha utilizado terapéuticamente a lo largo de la historia. No obstante, la miel medicinal cayó en desgracia con el arribo de los antibióticos modernos a mediados del siglo XX. Pero la aparición de superbacterias (patógenos resistentes a algunos, muchos o incluso a todos nuestros antibióticos) ha hecho que los "enfoques alternativos" sean investigados científicamente.

Ahora comprendemos que la popularidad tradicional de la miel como vendaje para heridas se debe casi con certeza a sus propiedades antimicrobianas. El alto contenido de azúcar y el pH bajo significan que la miel inhibe el crecimiento microbiano, pero ciertas mieles aún retienen su actividad antimicrobiana cuando se diluyen a niveles insignificantes.

¿Por qué la miel de manuka es diferente a los otros tipos de miel de abeja?

La miel de manuka se deriva del néctar de los árboles del mismo nombre (Leptospermum scoparium) y tiene un componente adicional a la potente actividad antimicrobiana de otras mieles de abeja. Esta actividad inusual fue descubierta por el profesor Peter Molan, en Nueva Zelanda en la década de 1980 , cuando se dio cuenta de que la acción de la miel de manuka se mantuvo incluso después de que se extrajera el peróxido de hidrógeno.

La causa de esta actividad permaneció esquiva durante muchos años, hasta que dos laboratorios identificaron independientemente el metilglyoxal (MGO) como un componente activo clave en la miel de manuka en 2008. MGO es una sustancia que se encuentra naturalmente en muchos alimentos, plantas y células animales y tiene propiedades antimicrobianas.

Australia tiene más de 80 especies de Leptospermum nativas, mientras que Nueva Zelandia solo una, pero las mieles "manuka" de cada país tienen propiedades similares. Actualmente existe un gran debate entre los dos países sobre los derechos de usar el nombre "manuka", pero para simplificar este artículo usamos el término para describir mieles activas de Leptospermum en cada país.

¿Puede la miel de manuka matar a las superbacterias?

La actividad de la miel de manuka ha sido probada contra una amplia gama de microbios, particularmente aquellos que causan infecciones de heridas, e inhibe patógenos bacterianos complejos y problemáticos, incluyendo las superbacterias que son resistentes a múltiples antibióticos.

La miel de manuka también puede dispersar y matar las bacterias que viven en las biopelículas (comunidades de microbios notoriamente resistentes a los antibióticos), incluidos los de estreptococos (la causa de la faringitis estreptocócica) y estafilococos (la causa de las infecciones Golden Staph).

Es importante indicar que la cantidad de MGO en diferentes mieles de manuka varía, y no todas las mieles de manuka necesariamente tienen altos niveles de actividad antimicrobiana.

Miel de manuka y curación de heridas

La miel tiene propiedades ideales y comprobadas para el vendaje de heridas. Además de su actividad antimicrobiana de amplio espectro, la miel a la que nos referimos no es tóxica para las células de mamíferos, ayuda a mantener el área aplicada en un ambiente húmedo (que es beneficioso para la curación), tiene actividad antiinflamatoria, reduce el tiempo de cicatrización, extrae tejidos muertos, cuerpos extraños y células inmunes muertas de la herida y también reduce el olor de la herida.

La miel, y en particular la miel de manuka, se ha utilizado con éxito para tratar heridas infectadas y no infectadas, quemaduras, incisiones quirúrgicas, úlceras en las piernas, llagas por presión, lesiones traumáticas, lesiones meningocócicas, efectos secundarios de la radioterapia y la gingivitis.

¿La miel de manuka es comestible?

Una parte mínima de la miel de manuka tiene distintos usos, pero la mayor parte de la miel de manuka que se vende en todo el mundo se come. Puede inhibir la bacteria que causa dolor (faringitis) o gingivitis, pero los principales componentes responsables de la actividad antimicrobiana no sobrevivirán al proceso de digestión.

No obstante, el consumo de miel puede tener otros beneficios terapéuticos , que incluyen propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y prebióticas (que promueven el crecimiento de microorganismos intestinales beneficiosos). Sin embargo, estas propiedades no solo están relacionadas con la miel de manuka, se darán también con otros tipos de mieles de abeja.

¿Qué no hace?

No hay evidencia científica de que comer miel de manuka ayude a quienes padecen rinitis alérgica o fiebre del heno. La mayor parte del polen que la causa proviene de plantas polinizadas por el viento (por lo que no producen néctar y no son visitadas por las abejas).

Hay algunos trabajos preliminares que muestran que la miel podría proteger de algunos efectos secundarios del tratamiento de radiación en la cabeza y el cuello, lo que justifica una mayor investigación. Pero otros beneficios que se le atribuyen, como que ataca el cáncer, aún no se han verificado.

No hay ninguna evidencia científica sólida de que la miel de manuka reduzca el colesterol, trate la diabetes o mejore el sueño. No obstante, un estudio interesante mostró que la miel era más efectiva que la medicina para reducir la tos nocturna de los niños, mejorando su sueño (y el de sus padres). La miel de manuka no se usó específicamente, pero podría ser muy útil.

El rótulo de "superalimento" es más una acción de de marketing que otra cosa, y las afirmaciones cosméticas y antienvejecimiento sobre la miel de manuka carecen de fundamento científico.

Veredicto final

Si los consumidores compran miel de manuka para uso diario general como alimento o tónico, no es necesario comprar los tipos más activos y, por lo tanto, más caros. Pero el tipo correcto de miel es muy efectivo como vendaje para heridas. Entonces, si se va a usar miel de manuka para tratar heridas o infecciones de la piel, debe estar activa, estéril y empaquetada como un medicamento.

La mejor manera de garantizar esto es verificar que el producto tenga una marca CE o que esté registrado en la Administración de Productos Terapéuticos de Australia (marcada con un número AUST L / AUST R).

La miel de manuka no es una panacea o un superalimento. Pero está muy poco utilizada como tratamiento tópico para heridas, úlceras y quemaduras, especialmente frente a la inminente crisis mundial de superbacterias.

Nural Cokcetin es investigadora posdoctoral en la Universidad de Tecnología de Sydney. Shona Blair es gerente general del Instituto Ithree de la Universidad de Tecnología de Sydney. Trabajan en un proyecto de miel medicinal que recibe fondos de la Corporación de Investigación y Desarrollo de Industrias Rurales.