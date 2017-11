Trump sigue cuestionando el lugar de nacimiento de Obama, según un reporte

(CNN) - El presidente Donald Trump ha seguido cuestionando la legitimidad del expresidente Barack Obama en conversaciones privadas en los últimos meses, según reportó The New York Times, citando consejeros que discutieron las declaraciones de Trump.

El cuestionamiento del lugar de nacimiento de Obama por parte de Trump es solo uno de los varios ejemplos que el Times pone como ejemplos de la confianza del presidente en "hechos manufacturados", según informó el periódico este martes.

Un senador de Estados Unidos citado por el Times dijo “que escuchó cómo el presidente revivía sus dudas” sobre el tema, “se rió” al hablar sobre lo que se dijo. Trump “ha tenido dificultades para dejar a un lado sus acusaciones de que Obama no nació en Estados Unidos”, dijo el senador, quien “pidió no ser identificado por discutir conversaciones privadas”, dijo The New York Times.

CNN no ha confirmado el reporte independientemente. La Casa Blanca no respondió inmediatamente un requerimiento para hacer un comentario que le envió CNN.

Aunque Obama nació en Hawai en 1961, Trump cuestionó públicamente la ciudadanía de Obama durante varios años, antes de decir en una conferencia de prensa durante la elección presidencial de 2016 que él sí creía que el primer presidente negro de Estados Unidos había nacido en Estados Unidos.

“El presidente Barack Obama nació en Estados Unidos. Punto”, dijo Trump en septiembre de 2016.

La Casa Blanca reveló copias del certificado de nacimiento originales de Obama en 2011 en un intento para acallar los rumores.

El reporte de este martes llega días después de un reporte del Times en el que Trump también cuestiona la autenticidad de una grabación de “Access Hollywood”.

En la grabación se le escucha decir a Trump varios comentarios machistas. Trump se disculpó poco después de que la cinta se conociera.

- Maegan Vázquez, Stephen Collinson y Jeremy Diamond de CNN contribuyeron con este reporte.