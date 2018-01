Donald Trump dice que vencería a Oprah Winfrey en las elecciones de 2020

Click to email (Se abre en una ventana nueva)

"Me gusta Oprah, no creo que vaya a competir", dijo Trump

Winfrey está "intrigada por la idea" de una oferta presidencial, dijo este martes su mejor amigo y copresentador de "This Morning", Gayle King,

(CNN) - Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aseguró este martes que vencería a Oprah Winfrey en un potencial combate presidencial en las elecciones de 2020, aunque no cree que ella se lance.

"Sí, voy a vencer a Oprah", dijo a los periodistas en la Sala del gabinete durante una reunión sobre inmigración con miembros del Congreso.

Oprah Winfrey está "intrigada por la idea" de una oferta presidencial, dijo este martes su mejor amigo y copresentador de "This Morning", Gayle King, y se está tomando en serio la idea. Su discurso sobre el movimiento #MeToo en los Golden Globes del domingo llevó a Winfrey al debate político de esta semana, con el potencial de interrumpir el proceso primario demócrata y plantear un fuerte desafío a Donald Trump en 2020.

"Oprah será muy divertida", dijo Donald Trump el martes, señalando que conoce a Winfrey "muy bien" y se presentó con su familia en uno de los episodios finales de "The Oprah Winfrey Show".

Trump ha tuiteado palabras cálidas para Winfrey muchas veces antes de asumir el cargo, incluso diciendo: "Adoro a Oprah" en un tuit de 2012.

Y en una entrevista de 1999 con Larry King, dijo que ella "siempre será mi primera opción" para un compañero de fórmula.

"Es popular, es brillante, es una mujer maravillosa", dijo en ese entonces. "Sería una opción bastante buena", agregó.

No obstante, Donald Trump dijo este martes que no cree que finalmente Oprah Winfrey ponga su nombre en el ring.

"Me gusta Oprah, no creo que vaya a competir", dijo, repitiendo, "No creo que vaya a competir".

La Casa Blanca siguió recibiendo preguntas sobre una posible candidatura de Winfrey el martes por la tarde.

Cuando se le preguntó qué consejo le daría a un político externo que busca postularse para presidente, la secretaria de Prensa Sarah Sanders se negó a participar.

"No voy a centrarme en la campaña de nadie más que en la reelección del presidente Trump", dijo en el informe diario.

Cuando se le preguntó si Winfrey estaba calificada, Sanders dijo: "Miren, estoy muy en desacuerdo con sus políticas".

"¿Es una persona exitosa? Absolutamente. Pero en términos de sus posiciones, encontraría una serie de problemas con eso", dijo Sanders.

