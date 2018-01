Estos famosos cortaron sus lazos con H&M tras la polémica por la sudadera de mono llamada “racista”

Click to email (Se abre en una ventana nueva)

(CNNMoney) – Dos músicos cortaron sus lazos comerciales con H&M, después de que la tienda de ropa utilizara un niño negro para modelar una sudadera con el lema de "El mono más genial de la jungla".

La compañía sueca se vio forzada a disculparse este lunes, después de que su anuncio en línea provocara indignación y acusaciones de racismo. Las prendas de la misma línea con otros animales fueron modeladas por niños blancos.

H&M eliminó la imagen ofensiva, emitió una segunda disculpa este martes y después dejó de vender la sudadera. Pero, al menos dos de las celebridades que colaboraban con la tienda ya no quieren estar asociados a la marca.

“Después de ver la perturbadora imagen ayer, mi entusiasmo por nuestra campaña global se evaporó rápidamente, y he decidido en este momento que nuestra colaboración debe terminar", informó el músico y productor G-Eazy en un comunicado.

G-Eazy, cuyo nombre real es Gerald Gillum, estaba trabajando con H&M en una colección de ropa masculina, que tenía previsto llegar a las tiendas el próximo 1 de marzo.

Durante años, H&M ha colaborado con celebridades y diseñadores de moda de alto perfil. Cada colección nueva tiende a generar largas filas de seguidores y un interés adicional en la marca.

David Beckham, Madonna, Kylie Minogue, Stella McCartney, Vanessa Paradis y Karl Lagerfeld están entre los famosos que se han unido con H&M en el pasado.

“Independientemente de que sea un descuido inconsciente o no, es realmente triste y perturbador que en 2018, algo tan cultural y racialmente insensible pueda pasar por los ojos de tantos (estilistas, fotógrafos, creativos y equipos de marketing) y se considere aceptable”, dijo G-Eazy.

H&M fue ampliamente criticado por la imagen y eliminó esta prenda de su tienda.

El cantante canadiense Abel Tesfaye, más conocido como The Weeknd, también abandonó a H&M, en respuesta al incidente.

“Me desperté esta mañana impactado y avergonzado por esta foto. Estoy profundamente ofendido y ya no trabajaré más con H&M…”, escribió en Twitter.

El artista estuvo detrás de la colección de H&M "Spring Icons Selected by The Weeknd” (Íconos de primavera seleccionados por The Weeknd), que salió a la venta el año pasado y todavía está disponible en línea.

En un pronunciamiento, la compañía dijo que “entiende completamente y está de acuerdo con” la reacción de los artistas ante la imagen.

“Ahora estamos haciendo una investigación interna para evitar que esto vuelva a ocurrir. Continuaremos la discusión con G-Eazy and The Weeknd por separado”, añadió la declaración.

La polémica llega en un momento difícil par H&M. El crecimiento de las ventas está desacelerando y en septiembre pasado la marca reportó una caída del 20% en las ganancias netas del tercer trimestre. Sus acciones han disminuido más del 50% desde su pico en 2015.