Zachary Cruz, hermano del atacante de Parkland, arrestado por violar su libertad condicional

Cruz, de 18 años, violó su libertad condicional el sábado al operar un auto sin licencia de conducir y al estar cerca de una escuela donde no estaba inscrito

(CNN) - La policía arrestó a Zachary Cruz, el hermano menor de Nikolas Cruz, el atacante de la escuela de Parkland, Florida, por presuntamente violar los términos de su libertad condicional.

Zachary Cruz fue internado el martes por la noche en la cárcel del condado de Palm Beach, según el sitio web de la prisión.

De acuerdo con una orden de arresto emitida este martes, Cruz, de 18 años, violó su libertad condicional el sábado al operar un auto Kia sin licencia de conducir y al estar cerca de una escuela donde no estaba inscrito.

La Oficina del Sheriff del Condado de Broward le dijo a CNN que uno de los cuidadores de Cruz llamó porque le preocupaba que el joven estaba conduciendo un auto sin una licencia.

Cruz fue vista temprano el sábado por la tarde a unos 8 metros del estacionamiento oeste de la Escuela Secundaria Park Vista Community en Lake Worth, Florida, según documentos de la policía.

La orden indica dos posibles violaciones de la orden de libertad condicional: una relacionada con violar la ley en general y otra que Cruz se acerque a sedes escolares.

David Scharf, director ejecutivo de programas comunitarios para la Oficina del Sheriff del Condado de Broward, fue testigo de las supuestas violaciones del sábado, de acuerdo a la orden.

"Negamos firmemente estas nuevas acusaciones y esperamos defender nuestra posición ante la corte", dijo el abogado de Cruz, Mark S. Lowry, este miércoles.

Cuando CNN lo contactó, el exabogado de Cruz cuestionó que este haya violado la condición de estar demasiado cerca de una escuela.

"Se le ordenó no ir a ninguna escuela. Así que (la Oficina del Sheriff) no debería detenerlo por estar cerca de una escuela cuando nunca se le ordenó no hacerlo", dijo el exabogado defensor de Cruz, Joseph Kimok, a CNN. Kimok representó a Cruz en el cargo original de allanamiento.

El arresto del sábado se dio seis semanas después de que Cruz fuera arrestado el 19 de marzo, acusado de delitos menores en la Escuela Secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, donde su hermano mató a tiros a 17 personas el 14 de febrero. Después de su detención, el joven Cruz dijo a la policía que quería "reflexionar sobre el tiroteo de la escuela y superarlo", según un informe de arresto.

En una audiencia en la corte, el 29 de marzo, Zachary Cruz fue sentenciado a seis meses de libertad condicional.

También se le ordenó usar un monitor GPS y permanecer al menos a una milla de distancia de la Escuela Secundaria Marjory Stoneman Douglas. También se le prohibió tener contacto con las víctimas del tiroteo en esta escuela o sus familias.

Su hermano mayor, Nikolas Cruz, de 19 años, enfrenta numerosos cargos, incluido asesinato, por el tiroteo. Los fiscales han dicho que buscarán que sea condenado a la pena de muerte.