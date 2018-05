Corea del Norte suspende diálogo con Corea del Sur y envía advertencia a EE.UU.

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - Corea del Norte dice que Estados Unidos debe considerar cuidadosamente el destino de la cumbre entre sus líderes, en vista de lo que llama "disturbios militares provocativos con Corea del Sur", informó la agencia estatal de noticias de Corea del Norte a primeras horas del miércoles, hora local.

La advertencia se produce mientras la agencia KCNA informa que Corea del Norte suspendió las conversaciones con Corea del Sur debido a un simulacro militar conjunto llevado a cabo por Corea del Sur y Estados Unidos.

La portavoz del Departamento de Estado Heather Nauert defendió los ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y Corea del Sur el martes y dijo que EE.UU. no había oído hablar de ninguna interrupción en los ejercicios planificados ni en la próxima cumbre entre los gobernantes.

Aunque los reportes de los medios surgieron apenas ella subió el podio de la sala de conferencias, Nauert dijo: "No hemos escuchado nada de este gobierno o del gobierno de Corea del Sur para indicar que no continuaríamos realizando estos ejercicios o que no continuaríamos planificando nuestra reunión entre el presidente Trump y Kim Jong Un el próximo mes".

"No nos adelantemos", advirtió a los periodistas. "Esta noticia acaba de salir. Necesitamos verificarla para obtener información adicional sobre eso, pero vamos a avanzar en la planificación de nuestras reuniones el próximo mes".

Un alto funcionario de la administración dijo a CNN que el presidente Donald Trump ha sido alertado de la advertencia sobre la cumbre del 12 de junio en Singapur y que la Casa Blanca está preparando una respuesta.

Sin embargo, la Casa Blanca fue tomada por sorpresa por los informes, de acuerdo con los asesores. Un funcionario confirmó la afirmación del Departamento de Estado de que no había recibido información de Pyongyang sobre el estado de las conversaciones.

Las reuniones están en marcha ahora entre funcionarios de la Casa Blanca, el Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento de Defensa, dijo el funcionario.

Las conversaciones entre las Coreas se reanudarán el miércoles.

El informe de KCNA dijo que el ejercicio de combate aéreo Max Thunder 2018 estaba en contra de la declaración de Panmunjom, firmada el mes pasado entre las Coreas, en la que acordaron suspender todos los actos hostiles entre sí.

KCNA etiquetó a los ejercicios de Max Thunder como una "provocación deliberada".

El Pentágono dijo el martes que "la República de Corea y las fuerzas militares de EE.UU. están participando en los ejercicios primaverales recurrentes de Corea del Sur-EE.UU., que incluyen los ejercicios Foal Eagle 2018 y Max Thunder 2018".

El ejercicio involucra a la Fuerza Aérea de EE.UU. y a las fuerzas surcoreanas con la participación de alrededor de 2.000 soldados, dijo un funcionario del Departamento de Defensa a CNN.

"Estos ejercicios defensivos son parte del programa de entrenamiento anual rutinario de la alianza Corea del Sur-EE.UU. para mantener una base de preparación militar", señaló una declaración del portavoz del Pentágono coronel Rob Manning.

"El objetivo del entrenamiento es mejorar la capacidad de la alianza para defender a Corea del Sur y mejorar la interoperabilidad y la preparación. Si bien no discutiremos detalles, la naturaleza defensiva de estos ejercicios combinados ha sido clara durante muchas décadas y no ha cambiado", agregó Manning.

En marzo, cuando el asesor de seguridad nacional de Corea del Sur dijo a los periodistas en la Casa Blanca que Kim había invitado a Trump a reunirse, también dijo que Kim "entiende que los ejercicios militares conjuntos de rutina entre la República de Corea y Estados Unidos deben continuar".

