¿Los multivitamínicos son una pérdida de dinero?

Por Nadia Kounang

(CNN) — Más de la mitad de los adultos en Estados Unidos toman algún tipo de multivitamínico; muchos lo hacen con la esperanza de evitar enfermedades cardiacas, cáncer o incluso para mejorar su memoria.

Pero un editorial publicado esta semana en los Anales de Medicina Interna dice que usar suplementos y multivitamínicos para prevenir enfermedades es una pérdida de dinero.

“La industria (de las vitaminas y multivitamínicos) se basa en una anécdota, en la que le dicen a las personas ‘toma esto y te vas a sentir mejor’”, dice el médico Edgar Miller, profesor de medicina y epidemiología en la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins y coautor de la editorial.

“Se ha perpetuado. Pero cuando haces una prueba, no hay evidencia de beneficios a largo plazo. No pueden prevenir la mortalidad, derrames cerebrales o infartos”.

El editorial Suficiente es suficiente: basta de gastar dinero en suplementos de vitaminas y minerales se basa en tres estudios que investigaron los efectos de los multivitamínicos al prevenir infartos y cáncer, así como para mejorar las funciones cognitivas en los hombres mayores de 65 años. Los tres estudios fueron publicados en los Anales de Medicina Interna.

El primer estudio fue un análisis de 27 estudios hechos a más de 450,000 participantes en los que se encontró que los multivitamínicos no tenían efectos benéficos al prevenir enfermedades cardiovasculares y cáncer.

Además, tomar vitaminas no previene la mortalidad de ninguna manera. El análisis confirmó que el riesgo de padecer cáncer de pulmón aumentó en los fumadores que tomaban betacaroteno.

Los autores no encontraron beneficios al tomar multivitamínicos para prevenir un segundo ataque cardiaco.

El segundo estudio analizó a 1,700 pacientes que antes habían tenido infartos. Se les pidió que tomaran tres multivitamínicos o placebos dos veces al día por cinco años. Sin embargo, debido a que más de 50% de los pacientes dejaron de tomar sus medicinas, fue difícil para los autores llegar a una conclusión auténtica sobre la efectividad de las vitaminas.

Con un índice tan alto de deserción es “muy difícil interpretar”, de acuerdo con Miller.

El estudio final siguió a 6,000 hombres de más de 65 años, quienes tomaron ya sea multivitaminas o placebos por 12 años. Los hombres pasaron por pruebas de funciones cognitivas y el resultado encontró que no había diferencias entre los dos grupos.

Sin embargo, Gladys Block, una profesora de nutrición y epidemiología de la Universidad de California Berkeley, señaló que el grupo de hombres a los que se les realizaron pruebas cognitivas no tenía problemas de salud. “Hay gente muy bien nutrida, de muy buena salud”, dijo.

De hecho, asegura que ninguno de los estudios representa a la población estadounidense.

Block ha pasado su vida estudiando el rol de la vitamina C en el riesgo de padecer algunas enfermedades y dice que la mayoría de los estadounidenses está desnutrido. Asegura que la mayoría no tiene una dieta saludable y que por lo tanto no comen las vitaminas y minerales que necesitan.

“Hay siempre una minoría que obtiene un nivel cuestionable de micronutrientes. Así que los multivitamínicos son una apoyo frente a una dieta pobre”.

Cara Welch, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Productores estuvo de acuerdo con Block.

“Es muy común que en estos días y época que el estilo de vida de muchos nos lleve a no tener siempre una dieta balanceada, e incluso si la tienes, aún así puedes tener deficiencias nutricionales”.

La industria de las vitaminas y los suplementos alcanza cerca de 12,000 millones de dólares anualmente, de acuerdo con los investigadores. Los multivitamínicos son los productos más populares.

Miller sostiene que es poco probable que los estudios cambien los estándares clínicos y que sigue siendo clave enfocarse en la dieta y el ejercicio para tener un estilo de vida saludable.

Block coincide con eso. “Coman frutas y vegetales”, dijo.