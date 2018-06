¿Por qué ISIS se está extendiendo a lo largo del mundo musulmán?

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Por Peter Bergen y Emily Schneider

Nota del editor: Peter Bergen es analista de seguridad nacional de CNN, vicepresidente de New America Foundation y profesor de práctica de la Universidad Estatal de Arizona. Él es el autor de "Manhunt: The Ten-Year Search for bin Laden – From 9/11 to Abbottabad" (La caza del hombre: diez años detrás de Bin Laden, del 9/11 a Abbottabad). Emily Schneider es investigadora asociada de New America.

(CNN) — En muchos de los relatos de los medios de comunicación acerca del Estado Islámico de Irak y Siria, gran parte de la atención está justificadamente dirigida a los miles de combatientes extranjeros que ISIS ha atraído, a sus tácticas brutales y a su fuerte presencia en los medios sociales.

Pero al parecer, un acontecimiento aún más importante no ha recibido la atención que merece: la ampliación de la influencia del grupo a lo largo del mundo musulmán, impulsado por las numerosas organizaciones terroristas e insurgentes que recientemente le han jurado lealtad.

En los últimos seis meses, ISIS ha agregado a sus filas a una gran cantidad de grupos procedentes desde Argelia hasta Pakistán. Por el contrario, Al Qaeda ya tenía una década de existir cuando, en 1998, reclutó a su primer afiliado, el Grupo Yihad de Egipto. Y, durante las dos décadas y media de su existencia, Al Qaeda solo ha logrado agregar una media docena de afiliados, uno de las cuales era de Al Qaeda en Irak, la organización matriz de ISIS, que ahora se ha separado de la organización principal de Al Qaeda.

De hecho, esta misma semana, una delegación de ISIS se reunió con los líderes de un grupo de disidentes de los talibanes paquistaníes para hablar sobre cómo unir a los militantes paquistaníes, informó The Associated Press.

También en este mes, Ansar Beit al-Maqdis, uno de los grupos militantes más violentos en Egipto, prometió lealtad a ISIS, informó The New York Times. Se cree que ABM fue el responsable de un ataque contra un puesto de control policial cerca de Gaza el mes pasado, el cual resultó en la muerte de 30 soldados egipcios.

Además, ISIS continúa extendiendo su alcance geográfico. Otros tres grupos (al-Muyahidín en la Península Arábiga, al-Muyahidín en Libia y al-Muyahidín en Yemen) también grabaron declaraciones en las que prometieron lealtad a ISIS en noviembre, las cuales fueron transmitidas en línea por ISIS. Mientras tanto, ISIS ahora controla la ciudad libia oriental de Derna, cerca de la frontera egipcia.

Al parecer, el mes pasado, seis líderes talibanes paquistaníes juraron lealtad a ISIS en un mensaje de audio, aunque Shahidullah Shahid, el portavoz oficial de los talibanes paquistaníes, dijo que en el mensaje estaba hablando en su nombre y en nombre de otros cinco líderes talibanes, y no por el resto de los talibanes paquistaníes.

Los talibanes reaccionaron despidiendo a Shahid, pero un alto funcionario talibán dijo a la BBC: "él era el más importante de los cinco que han dejado a nuestro grupo", y dijo que los líderes habían desertado porque estaban descontentos con los altos dirigentes talibanes.

Entre otros grupos que han prometido lealtad a ISIS está Jund al-Khalifa (Soldados del Califato), un grupo terrorista que opera en Argelia. Anteriormente, el grupo era parte de la afiliada del norte de África de al Qaeda, el grupo de al Qaeda del Magreb Islámico, hasta que el grupo se separó de AQMI, ya que se fue "desviando del verdadero camino". Y tan sólo 10 días después de proclamar su lealtad a ISIS, Jund al-Khalifa decapitó a Herve Gourdel, un excursionista francés de 55 años de edad, que habían tomado como rehén. (Por supuesto, la decapitación de rehenes occidentales es una de las tácticas características de ISIS).

Dentro de Siria e Irak, ISIS también ha congregado a grupos militantes más pequeños. Por ejemplo, Ansar al-Islam, un antiguo grupo vinculado a Al Qaeda, ahora está cooperando con ISIS. Además, Jaysh Mohammed (Ejército de Mahoma) solía trabajar para repeler a las fuerzas estadounidenses posicionadas en Irak y ahora se ha unido a las filas de ISIS.

Finalmente, ISIS y el Frente al Nusra afiliado con al Qaeda habían estado previamente en guerra unos contra otros en Siria durante gran parte del año pasado. Pero este mes, los representantes de los dos grupos se reunieron en Siria y acordaron dejar de pelear entre sí y enfocarse en la lucha contra sus enemigos en común, según algunas fuentes le dijeron a The Associated Press. Esto reúne a los dos grupos militantes sunitas más eficaces que luchan en Siria.

¿Por qué todos estos grupos militantes de pronto están prometiendo su lealtad a ISIS o afiliándose con el grupo, y en muchos casos, renunciando a sus anteriores afiliaciones con el grupo principal de al Qaeda para hacerlo?

La respuesta es sencilla: ISIS tiene éxito.

De muchas maneras el "Estado Islámico de Irak y Siria" es realmente lo que afirma ser, porque le ha quitado al gobierno el control de gran parte de esos dos países, reemplazando a los funcionarios locales con gobernadores de ISIS que distribuyen los servicios sociales. ISIS también está ganando ciudades importantes y los puntos clave de la infraestructura, incluidas las presas y los pozos de petróleo; eso significa que el grupo cuenta con suficiente financiamiento y recursos a su disposición.

La asociación con ISIS tiene sentido desde una perspectiva económica para muchas de estas organizaciones, en especial los grupos militantes más pequeños que operan dentro de Siria e Irak. Para otros grupos militantes en todo el mundo musulmán, esto les permite una polinización cruzada de ideas y entrenamiento a través de una especie de programa de intercambio yihadista, donde algunos grupos envían miembros a Siria o a Irak para aprender de ISIS.

ISIS controla el territorio dentro de una franja de 644 kilómetros, desde Alepo en el oeste de Siria hasta Faluya en el este, cerca de Bagdad, la capital iraquí, mientras que alrededor de una docena de organizaciones afiliadas se extienden desde la costa del norte de África hasta las montañas del Hindu Kush.

El hecho es que lo único que la organización principal de al Qaeda puede hacer, es soñar con tal éxito.