El papa Francisco critica a los "dictadores" y a los "tiranos"

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

No te pierdas el programa especial “Francisco habla con la juventud” este viernes 18 de septiembre a las 8:00 p.m. ET.

(CNN) — Días antes de que llegue a Cuba rumbo a Estados Unidos, el papa Francisco le dijo este jueves a un grupo de jóvenes de ambos países que los jefes de gobierno que no logran sembrar las futuras semillas del liderazgo son “dictadores… sin valor”.

Francisco, que fue electo en 2013, ha sido reconocido por ser uno de los principales responsables de que se renovaran los lazos diplomáticos entre Washington y La Habana.

El papa respondió este jueves desde el Vaticano a preguntas de estudiantes de La Habana y Nueva York durante una teleconferencia que realizó CNN en Español sobre su iniciativa Scholas, que busca unir a la juventud a través de los deportes, las artes y la tecnología.

Al ser cuestionado por un estudiante cubano sobre un ejemplo de liderazgo, Francisco respondió: “te diré algo, un buen líder es aquel que es capaz de generar otros líderes. Si un líder quiere sostener el liderazgo, es un tirano. El verdadero liderazgo es fructífero. Cada uno de ustedes tiene una semilla de liderazgo”.

El pontífice añadió que “los líderes de hoy en día no estarán mañana. Si no siembran la semilla del liderazgo a otros, no tienen valor. Son dictadores”.

Francisco, el primer papa de América Latina, obtuvo el reconocimiento tanto del presidente de Estados Unidos Barack Obama como del de Cuba, Raúl Castro, por ayudar a restablecer las relaciones entre los países vecinos.

En julio pasado los dos países reabrieron sus embajadas en La Habana y Washington.

El papa Francisco realizará una visita a Cuba y Estados Unidos comenzando el sábado, cuando arribe a La Habana y realice una misa en la Plaza de la Revolución, además de sostener un encuentro con funcionarios gubernamentales y visite la Virgen de la caridad del cobre, la santa patrona de la isla.

El papa será el tercer líder consecutivo de la Iglesia Católica Romana en visitar Cuba. San Juan Pablo II estuvo en la isla por varios días en 1998, y el papa Benedicto XVI visitó la nación por tres días en 2012.

Las relaciones entre el Vaticano y Cuba, que se tensaron durante el mandato de 49 años del dictador comunista Fidel Castro, han mejorado desde que Raúl Castro reemplazó a su hermano como presidente.

Cuba fue oficialmente atea de 1962 a 1992, y un reporte anual del Departamento de Estado indicó que la actividad religiosa en el territorio solamente era permitida si era “explícitamente autorizada” por el gobierno. La Iglesia Católica emite que entre un 60% a un 70% de los cubanos son bautizados.

Otro estudiante cubano le pidió al papa que se acuerde de los pobres y los marginados y que rece para que se levante el embargo de años que Estados Unidos impuso sobre Cuba.

Francisco respondió que hará “todo lo que sea necesario” para “construir” puentes y tienda lazos de comunicación que pueda conllevar a una amistad entre ambas naciones.

Papas anteriores, como San Juan Pablo II, que creció en la comunista Polonia, estaba en desacuerdo con los Estados totalitarios pero creía que las sanciones contra Cuba empobrecían e aislaban al gobierno, pero creía en que se podían arreglar estas diferencias vía pláticas diplomáticas.

Daniel Burke de CNN contribuyó a esta historia.