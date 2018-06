Las claves de las próximas fechas de las eliminatorias a Rusia 2018

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN Español) - Se acerca un nuevo par de jornadas de las eliminatorias suramericanas para el Mundial de Rusia 2018 y varias selecciones más ya podrían conocer su destino de cara a la cita en tierras rusas en junio próximo.

Las jornadas 15 y 16 podrían dejar más claro el panorama, pero ello depende de varios escenarios:

Brasil: el gran juez

La comodidad de estar en la cima de la clasificación con 33 puntos le da a los de Adenor Bacchi 'Tite' la tranquilidad de jugar el doblete de jornadas sin mayor presión que la de ganar para mantener su prestigio y su invicto, ya que hace mucho tiempo está clasificado al Mundial. Será juez de Ecuador, al que recibirá el jueves en Porto Alegre. Ecuador está sexto con 20 puntos, a dos de la zona de repechaje. También podría serlo de Colombia, al que enfrentará en Barranquilla el 5 de septiembre. La clasificación de los de José Pekerman pasa por una combinación de buenos resultados tanto contra Venezuela como contra los auriverdes.

LEE: Brasil, a las puertas de Rusia 2018

Una zona complicada

Entre Colombia, segundo con 24 puntos, y Argentina, que está en el quinto lugar (el del repechaje contra Oceanía) con 22, hay muy poca distancia. Es por eso que cada selección tiene que atinarle a ganar en las dos jornadas, en algunos casos para mantenerse en la zona de clasificación directa y en otros para acceder a ella o no caerse del todo del Mundial. Este último caso es el de Argentina. Los de Jorge Sampaoli, que visitan a Uruguay y reciben a Venezuela, deben jugar cada partido como una final de aquí al final de las eliminatorias. De lo contrario, tendrían que irse al otro lado del mundo a conseguir el cupo, como ya tuvieron que hacerlo en 1993 contra Australia.

LEE: ¿Qué es el VAR? Claves para entender la herramienta de la FIFA contra los errores en el fútbol

Los de la "última fracción"

Hay selecciones para las que la entrada al Mundial será casi que exclusivamente por la vía del repechaje. Perú (18 puntos), Paraguay (18 puntos) y Bolivia (10 puntos) están en esta categoría. Los peruanos reciben a Bolivia y viajan a Ecuador, y los paraguayos visitarán Chile y serán locales contra Uruguay. Todos estos rivales están muy vivos.

Por otra parte, Bolivia necesita hacer algo extraordinario: ganar todos los partidos que restan y esperar resultados, más aún después del revés que le significó el fallo de este martes del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) en el que se la ratificó la sustracción de cuatro puntos por alineación indebida de un jugador.

Sin opción

El único que no tiene ya opción de ir a Rusia 2018 es Venezuela, pero debe seguir jugando y podría convertirse en el palo en la rueda para otras selecciones. Para los 'vinotintos', el partido contra Colombia siempre es algo aparte. Los colombianos no ganan en Venezuela desde las eliminatorias a Francia 98. El técnico venezolano, Rafael Dudamel, ha llamado para esta doble jornada a varios de los recientes subcampeones mundiales sub'20 en Corea del Sur.

LEE: No habrá racismo en los partidos del Mundial del 2018, asegura el jefe antirracismo de Rusia

Partidos de la jornada 15 de las eliminatorias suramericanas (31 de agosto):

Venezuela vs. Colombia (San Cristóbal)

Chile vs. Paraguay (Santiago)

Uruguay vs. Argentina (Montevideo)

Brasil vs. Ecuador (Porto Alegre)

Perú vs. Bolivia (Lima)

Partidos de la jornada 16 de las eliminatorias suramericanas (5 de septiembre):

Bolivia vs. Chile (La Paz)

Colombia vs. Brasil (Barranquilla)

Ecuador vs. Perú (Quito)

Argentina vs. Venezuela (Buenos Aires)

Paraguay vs. Uruguay (Asunción)

Tabla de posiciones de las eliminatorias suramericanas para la Copa del Mundo Rusia 2018: