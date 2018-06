EE.UU. se disculpa después de que se le pidiera a un ministro canadiense sij quitarse el turbante

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - Había pasado los controles de seguridad habituales en el aeropuerto Metro de Detroit, pero eso no fue suficiente. Le pidieron que se quitara el turbante.

En ese momento, el Ministro de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá, Navdeep Bains, hizo algo que no siempre hace: sacar su pasaporte diplomático.

Bains describió el episodio, que tuvo lugar en abril de 2017, en una entrevista publicada este jueves en el periódico digital La Presse.

"Pasé por todos los controles de seguridad sin revelar mi identidad como ministro", dijo. "Lo hice a sabiendas, como es mi costumbre, para entender mejor lo que las personas comunes pasan cuando tienen problemas para llevarse bien con las personas con una posición de autoridad", indicó.

Tras el incidente, funcionarios en Ottawa hablaron a la Embajada de Estados Unidos en Canadá, así como con funcionarios en Washington. Los funcionarios de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) y del Departamento de Seguridad Nacional se disculparon con Canadá en nombre del Gobierno de EE.UU., entiende CNN.

Seguridad adicional

Bains dijo que inicialmente pasó por un detector de metales sin problema alguno, pero luego se le pidió que pasara por un procedimiento de seguridad adicional por su turbante.

Un agente le pidió que pasara otra revisión, pero la máquina no funcionaba bien, dijo Bains. Cuando emitió un sonido de advertencia, un funcionario de seguridad le pidió a Bains que se quitara el turbante. "Le pregunté por qué tenía que quitarme el turbante porque el detector de metales había funcionado bien", le dijo Bains al periódico. "Nunca me pedirán que me quite la ropa. Es lo mismo. Es una pieza de lino", explicó.

Después de pasar una segunda prueba, Bains pudo continuar, dijo.

Sin embargo, cuando llegó a la puerta de embarque, menos de 20 minutos antes de la salida, un guardia de seguridad se le acercó y le dijo que tenía que volver al área de seguridad porque no se había seguido el protocolo. Volvió a pedirle a Bains que se quitara el turbante.

"Respondí cortésmente que no representaba una amenaza a la seguridad, y que había aprobado todos los controles de seguridad. Luego me pidió mi nombre e identificación. A regañadientes le entregué mi pasaporte diplomático", recuerda.

Bains dijo que le permitieron subir al vuelo tras ello.

"Nunca debería convertirse en la norma"

"Como sij, usar el turbante es considerado uno de los actos más obedientes para una persona de la fe y me enorgullece representar a mi comunidad. Desafortunadamente, este tipo de incidentes ocurren de vez en cuando a las minorías, pero nunca debería convertirse en la norma ", dijo Bains en un comunicado a CNN.

"Continuaré promoviendo la diversidad y la inclusión en todo el país como lo ha hecho nuestro gobierno desde que asumimos el cargo", agregó.

"Lamentamos que la experiencia no cumpliera con las expectativas del señor Bains", dijo el portavoz de la la TSA, Michael McCarthy, en un comunicado a CNN. "Tras la revisión del video de circuito cerrado del aeropuerto, determinamos que el funcionario que realizaba la evaluación no siguió los procedimientos operativos correctos y, por ese motivo, recibió capacitación adicional", siguió.

El portavoz de la TSA agregó que "todas las personas que llevan la cabeza cubierta pueden estar sujetas a un control de seguridad adicional, que puede incluir una revisión conducida por un agente. La TSA hace esto para asegurarse de que los artículos prohibidos no estén ocultos bajo ningún tipo de ropa y llevada a un avión. Esta política cubre todos tocados y no está dirigida a ningún artículo o grupo en particular", detalló.

Kwegyirba Croffie, de CNN, contribuyó a este informe.