Al menos 28 personas muertas en EE.UU. por monóxido de carbono tras dejar encendidos sus autos sin llave, según NYT

(CNN) - Un informe de The New York Times reportó que docenas de personas han sido envenenadas por monóxido de carbono luego de no poder apagar el encendido sin llave de sus vehículos.

Desde 2006, al menos 28 personas han muerto y otras 45 han sufrido lesiones por el gas después de que haber creído que habían apagado sus vehículos, aseguró dicho medio.

El informe destaca los esfuerzos de algunos grupos para promover nuevas regulaciones de los fabricantes de automóviles y así combatir el problema.

El encendido sin llave permite a los conductores encender sus automóviles con solo presionar un botón, mientras que un llavero electrónico permanece en su bolsillo o cartera. La tecnología entró por primera vez en el mercado estadounidense a principios de la década de 2000.

En 2015, una demanda colectiva denunció que hubo 13 muertes relacionadas con el monóxido de carbono vinculadas a automóviles de encendido sin llave. Un juez desestimó la demanda en septiembre de 2016.

El informe de The New York Times, publicado este domingo, indica que el problema puede ser más común de lo que se imaginaba.

La Sociedad de Ingenieros Automotrices, una organización de estándares líder para la industria automotriz, solicitó a los fabricantes de automóviles que incluyan señales de advertencia, como una serie de sonidos, para alertar a los conductores si dejaron sus automóviles encendidos, según el informe del Times.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés) propuso una nueva regulación en la misma línea que la de la Sociedad de Ingenieros Automotrices.

Pero la industria automotriz se opuso a la regla, y la agencia todavía no ha cumplido con la regulación.

Según los informes, la NHTSA también lanzó una investigación sobre siete fabricantes de automóviles en 2013, con la que se buscaba información sobre las características de seguridad que instalaron en los vehículos de encendido sin llave.

"Pero la investigación fue rápida e inconclusamente finalizada", informó el diario estadounidense.

"Una vez que la NHTSA haya acabado su revisión y haya determinado el mejor camino a seguir, la NHTSA tomará las medidas apropiadas", dijo la agencia en marzo en un comunicado a The New York Times. La NHTSA no respondió a la solicitud de comentario de CNNMoney.

Algunos fabricantes de automóviles han incluido voluntariamente tales características, informa el medio, pero otros no.

The New York Times dijo que en vehículos Toyota, incluidos algunos vehículos Lexus, ocurrieron casi la mitad de las muertes inadvertidas por monóxido de carbono.

Toyota le dijo al medio que su producto de encendido sin llave "cumple o excede todas las normas de seguridad federales relevantes".

La compañía no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de CNNMoney.

– Peter Valdes-Dapena, de CNN, contribuyó a este informe.