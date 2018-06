Tiroteo en Bélgica: Mueren dos policías y un transeúnte

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - Dos policías y un transeúnte murieron el martes cuando un hombre armado abrió fuego en la ciudad belga de Lieja.



Desde entonces, el agresor ha sido "neutralizado", le dijo a CNN un portavoz de la oficina del fiscal de Lieja.

El tiroteo tuvo lugar el martes alrededor de las 10:30 a.m. (4:30 a.m. ET). Aún no está claro cuál fue el motivo del atacante, agregó el vocero.

El ministro belga del Interior, Jan Jambon, dijo en Twitter que el centro de crisis del país estaba monitoreando la situación.

"Nuestros pensamientos están con las víctimas de este acto horrible. Hemos comenzado un proceso para establecer qué pasó exactamente", escribió Jambon en un tuit posterior.

El incidente tuvo lugar en las proximidades de una escuela secundaria local. El centro de crisis dijo que los estudiantes estaban a salvo y que ninguno había resultado herido.

Pierre Etienne Dit Pave, que enseña clases de francés cerca de allí, le dijo a CNN que fue alertado por primera vez del ataque por una "conmoción en la calle" y salió a investigar.

"En un momento dado, un policía me dijo que fuera. Volví al aula y cerré la puerta por un tiempo", dijo. "Escuchamos muchos disparos, no vimos nada porque estábamos encerrados en la habitación. Estábamos esperando que la policía nos diera la autorización".

El Palacio Real belga también tuiteó sus condolencias después del tiroteo. "Nuestros pensamientos están con las víctimas de este acto horrible. Valor a sus seres queridos", decía el tuit.

Se espera que las autoridades de Lieja proporcionen una actualización sobre el incidente más tarde el martes.