Anuar Layón se anota un gol mundialista en colaboración con Nike

#NIKEBYYOU @nikelosangeles me comisiono para desarrollar 6 patrones gráficos con los cuales podrás personalizar tu calzado para soccer en @nikys_sports Así que si estás en L.A. y quieres vivir esta increíble experiencia de customización entra ya y regístrate en: gonike.me/nikebyyou #nikebyyou #anuar #layon #anuarlayon #anuarlayondesigner #mexicanmenfashiondesigner #menfashiondesigner #mexicoistheshit #mexicofashion #mexicodesign #designmexico #mensfashion #mensdesigner #latin #mens #fashion #reevolution #mbfwmx2018 #mbfwmx

A post shared by anuarlayon (@anuarlayon) on Jun 9, 2018 at 2:02pm PDT