Las fotos que muestran que Corea del Norte está renovando uno de sus centros nucleares

(CNN) - Nuevas imágenes satelitales muestran que Corea del Norte ha realizado mejoras repentinas en la infraestructura de su Centro de Investigación Científica Nuclear Yongbyon, una instalación utilizada para producir material fisible de grado militar, según un análisis publicado por 38 North, un prominente grupo de monitoreo de Corea del Norte.

Tomadas el 21 de junio, las fotos revelan modificaciones en el reactor de producción de plutonio del sitio y la construcción de varias instalaciones de apoyo, actualizaciones planificadas que ya estaban en marcha antes de que el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunieran en Singapur a principios de mes.

Cuando CNN se puso en contacto con el Ministerio de Unificación sobre el análisis de 38 North, la institución dijo que "no pueden confirmar el informe" y que lo están "observando de cerca".

El informe afirma que "el trabajo continuado en las instalaciones de Yongbyon no debería tener ninguna relación con la promesa de desnuclearización de Corea del Norte", pero las fotos sugieren que Pyongyang continúa con sus actividades habituales cuando se trata de mantener sus instalaciones nucleares en funcionamiento tras la cumbre.

"Que no se produjera ningún cambio realmente sería una historia significativa... este sigue siendo un sitio activo que produce plutonio para Corea del Norte", según Jeffrey Lewis, profesor del Middlebury Institute of International Studies.

Las imágenes contrastan fuertemente con la reciente declaración de Trump de que el régimen norcoreano ya no representa una amenaza nuclear, a pesar de que la reunión no produjo ninguna prueba verificable de que Corea del Norte suspenda su programa nuclear.

El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, dijo el miércoles que Corea del Norte sigue siendo una amenaza nuclear, pero defendió el comentario anterior de Trump: "No creo que haya ninguna duda al respecto. Bajamos el nivel de tensión".

Pero Trump ha tergiversado en varias ocasiones la naturaleza de su trato con Kim, insistiendo la semana pasada en que el dictador norcoreano había acordado comenzar una "desnuclearización total" de inmediato.

En realidad, el documento que firmó con Kim en su cumbre del 12 de junio en Singapur solo reiteró el compromiso previo de Corea del Norte para "trabajar hacia la desnuclearización completa de la Península Coreana" y las nuevas imágenes publicadas el miércoles se alinean con la evaluación del secretario de Defensa, James Mattis, de que Pyongyang permanece en un patrón de espera mientras los negociadores discuten los próximos pasos en las conversaciones.

"La promesa de la cumbre es importante, pero no fue un acuerdo escrito que establece lo que los norcoreanos tienen que hacer, eso no existe en este momento, así que no me sorprende que continúen operando en sus instalaciones", dijo Joel Wit, miembro principal del Stimson Center y director de 38 North.

Adam Mount, investigador principal y director de la Federación de Científicos Estadounidenses, estuvo de acuerdo en que las imágenes indican que Corea del Norte continuará apoyando su programa nuclear hasta que las dos partes puedan ponerse de acuerdo en términos específicos.

"Debido a que Kim Jong Un hasta ahora ha evitado comprometerse a detener las actividades de investigación y desarrollo, los cambios no son un éxito o un fracaso del proceso diplomático, sino simplemente una señal de que la infraestructura nuclear de Corea del Norte sigue en pleno uso", dijo Mount a CNN.

Corea del Norte también mantiene otras instalaciones nucleares donde producen la mayor parte de sus materiales de armas nucleares y misiles. Si bien estos sitios no pueden ser detectados por los grupos de monitoreo, se supone que permanecen operativos, de acuerdo con Wit.

Trump a menudo ha señalado la ausencia de misiles norcoreanos y pruebas nucleares en los últimos meses como una señal de progreso hacia la desnuclearización, pero el mantenimiento continuo de instalaciones como Yongbyon demuestra que las conversaciones con EE.UU. aún no han llevado a Kim a dar pasos significativos hacia un verdadero desmantelamiento la base de su programa.

"Tanto las instalaciones secretas como las de Yongbyon pueden continuar operando y expandiendo las reservas de material fisible", dijo a CNN Vipin Narang, profesor asociado de ciencias políticas en el Instituto Tecnológico de Massachusetts que estudia la proliferación nuclear.

"No tenemos forma de detener esto o verificar cualquier promesa de congelación", dijo, y señaló que Kim intencionalmente solo aceptó congelar las pruebas completas, no la producción.

Corea del Norte también puede continuar mejorando sus diseños de cabezas nucleares y balísticos sin realizar pruebas, agregó Narang.

Finalmente, el análisis de 38 North de estas imágenes ofrece una visión realista del estado actual del programa nuclear de Corea del Norte en medio de conversaciones con EE.UU. y los desafíos que enfrentan los negociadores encargados de lograr la desnuclearización, un proceso por el que Pompeo se ha negado a ofrecer una cronología.

"Debemos seguir siendo escépticos de que el cálculo nuclear de Corea del Norte haya cambiado drásticamente. Desde comienzos de año, todo indica que Pyongyang está tratando de explotar la diplomacia en su beneficio, incluso al continuar mejorando su arsenal", dijo Mount a CNN. "Detener una lista de actividades de sus armas claramente definida debería ser el primer paso en las negociaciones".

- Laura Koran en Washington y Sophie Jeong en Seoul, ambas de CNN, contribuyeron a este reporte.