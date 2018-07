Alguien compró juguetes en Toys R' Us por un millón de dólares antes de que sus tiendas cerraran para siempre

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - Un comprador anónimo le dio a Toys 'R' Us un regalo de despedida justo antes de que todas sus tiendas de Estados Unidos cerraran sus puertas por última vez.

Fue un regalo tan grande que una tienda de Raleigh, en Carolina del Norte, ni siquiera abrió en su último día de apertura, programado para el pasado viernes.

El dinero pagado: un millón de dólares que los empleados dicen que el comprador gastó en los juguetes que quedaron en la tienda, de acuerdo con WNCN, afiliada de CNN.

Y el destino de los juguetes: las manos de niños necesitados, precisó WNCN.

LEE: Amazon no mató a Toys "R" Us. Esto es lo que lo hizo

Entonces, en lugar de pasar su último día de trabajo atendiendo cajas registradoras o ayudando a los clientes, el personal tomó los juguetes de los estantes y los empacó en cajas.

Los cargaron en un camión para el comprador, cuya identidad no se ha revelado.

Un empleado de la tienda de Toys 'R' Us en Raleigh, que habló con la afiliada de CNN, WTVD, dijo que el comprador visitó su tienda para comprar los juguetes. Pero no fue el único lugar donde los compraron, dijo.

"No sucedió todo en esta ubicación. No tenemos mucho inventario. Sucedió en varias tiendas. Probablemente pasaron por el liquidador de Raleigh", le dijo el empleado a WLS.

CNN se comunicó con Toys 'R' Us y su propietario, Kohlberg Kravis Roberts & Co., para obtener un comentario, pero aún no ha recibido una respuesta.

En tanto, ha comenzado un juego de adivinanzas para dar con la identidad del misterioso comprador.

Algunos clientes recurrieron a grandes nombres como Bill Gates y Amazon. Sea quien sea, la gente está impresionada.

"Me gusta la idea de donar los juguetes. Eso es bastante extraño", dijo el cliente Dan Paulson a WNCN.

LEE: Los 31.000 empleados de Toys "R" Us, sin trabajo y sin indemnización

"Guau. Impresionante, hombre", dijo el cliente George House.

El último día de las tiendas tardó mucho en llegar. Tras 70 años, Toys 'R' Us se declaró en bancarrota en septiembre, pero esperaba que las cosas mejoraran.

Sin embargo, eso no pasó. En marzo, cuando la cadena dijo que iba a cerrar, tenía 735 tiendas en Estados Unidos.

La semana pasada, la franquicia tenía 200 tiendas en todo ese país.