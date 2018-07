Conoce a la diseñadora mexicana que creo de la famosa camiseta de "Te odio Luisito Rey"

www.ropavejero.biz @ropavejeromx #domingosinmiedo #todossomosmariana #teodiopincheluisitorey #elsoldeméxico #luismiguellaserie #netflixlat #taquitojocoque #taquitojocoquexropavejero #teodioluisitoreytj

A post shared by Taquitojocoque 🌮 (@euqocojotiuqat) on May 13, 2018 at 6:09am PDT