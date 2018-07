Neymar admite lo que muchos sospechaban: "A veces exagero"

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN Español) - Neymar admitió algo que muchos de los espectadores del Mundial Rusia 2018 sospechaban: "A veces" exagera en los campos de fútbol.

El futbolista brasileño del PSG no lo reconoció en una conferencia de prensa, ni en una entrevista o un libro personal, ni siquiera en una publicación escrita en sus redes sociales, sino en una publicidad para una conocida marca de máquinas de afeitar.

"Puedes creer que exagero y a veces lo hago", dice Neymar durante el video publicitario, mientras aparecen imágenes del delantero cuando se queja de una falta. Y sigue: "Pero la verdad es que sufro dentro del campo". "Ahora, no te imaginas lo que paso fuera de él", continúa.

Sus reacciones y caídas durante los partidos de la más reciente Copa del Mundo provocaron que la participación de Neymar fuera más recordada por sus histriónicas reacciones que por jugadas destacadas. Prueba de ello son la cantidad de memes que aparecieron en las redes sociales al respecto y hasta generaron un reto viral: el #NeymarChallenge.

Las versiones oficiales del video publicitario ya superaron las 420.000 vistas en YouTube y 1.250.000 en Twitter.

Tras admitir que exagera, Neymar asegura que fuera del campo aún no ha aprendido a manejarse con la frustración.

"Cuando salgo y no doy una entrevista, no es porque solo quiera los laureles del triunfo, sino porque aún no aprendí a decepcionarte", se escucha en la pieza en portugués. "Cuando parezco malcriado, no es porque sea un niño engreído", añade.

Neymar también explica que todo eso se debe a que "dentro de mí existe un niño" y que él lucha "para mantener a ese niño vivo".

La selección de Brasil, con Neymar como su jugador estrella, fue eliminado en cuartos de final tras perder 2-1 ante Bélgica. Para muchos, que Brasil no llegara ni a semifinales fue una sorpresa y una decepción.

Si bien las estadísticas destacadas de un jugador como Neymar suelen ser el número de goles que anota o los pases de gol que genera, en su caso llamó la atención que en la Copa del Mundo haya permanecido 13 minutos y 50 segundos en el suelo tras haber sufrido 23 faltas en los partidos que jugó.

Las críticas al futbolista del PSG pasaron de los memes al reto #NeymarChallenge, que consistía en simular caídas con altos niveles de teatralidad, grabarlas en video y subirlo a las redes sociales.

El comercial protagonizado por Neymar acaba con el futbolista pidiendo apoyo: "Yo me caí, pero solo se levanta quien cae. Puedes seguir tirando piedras o puedes dejar las piedras y ayudarme a ponerme de pie. Porque cuando yo me pongo de pie, amigo, Brasil entero se levanta conmigo".