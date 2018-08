Salvatore Lucchese confirma a CNN que "ayudó a organizar la operación para lanzar drones sobre la parada militar"

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN Español) - Este martes, Salvatore Lucchese, un exjefe policial y dirigente político venezolano que estuvo preso en 2014 por negarse a frenar las protestas antigubernamentales en el estado Carabobo, dijo a la agencia Reuters que "ayudó a organizar la operación para lanzar drones sobre la parada militar" donde estaba Nicolás Maduro, acción considerada por el gobierno venezolano como un intento de asesinato.

CNN contactó a Lucchese quién confirmó su declaración a Reuters aunque señaló que hay una entrevista completa donde explica mas detalles.

Agrega que "era un soldado más de la resistencia venezolana" y que el objetivo de la operación "era Maduro y sus lacayos".

Al preguntarle sobre las intensiones exactas del operativo y si se trataba o no de un plan de magnicidio, Lucchese no dio detalles, pero dijo a CNN que "la dictadura no sale con votos" aunque se negó a ofrecer más detalles, dijo, para no poner en riesgo a otras personas. Sin embargo, sí aseguró que la operación contó con el apoyo de militares venezolanos.

CNN no puede confirmar estos datos de manera independiente.

Lucchese fue miembro del partido Voluntad Popular, liderado por el líder opositor Leopoldo López. Sin embargo, se habría retirado de la organización en enero de este año, alegando "diferencias en el modo de actuar de la dirigencia".

Este no es el primer anuncio de autoría del atentado.

El sábado, la organización conocida como Soldados de Franela, que fue liderada por el expiloto y exinspector policial venezolano Óscar Pérez, también anunció que apoyó el operativo.

Óscar Perez, cabe mencionar, perdió la vida en enero en medio un enfrentamiento armado con las autoridades venezolanas, que ha sido catalogado por varias organismos internacionales como un ejecución.

Mediante un mensaje en Twitter agregaron que "la operación era sobrevolar 2 drones cargados con [el componente quimico] C4 [y que] el objetivo era el palco presidencial". Agregan que francotiradores de la guardia de honor derribaron los drones antes de llegar al objetivo.

Y que demostraron que el Gobierno de Maduro "es vulnerable" y que no, aunque no se logró ese día, es cuestión de tiempo.

Lucchese coincide con esta declaración..

¿Dónde está ahora Lucchese? Solo le dijo a CNN que entraba y salía de Venezuela con frecuencia, pero sin especificar su sitio de residencia.

Sin embargo, sabemos que este martes estuvo en la toma de posesión presidencial de Iván Duque en Bogotá. Contactamos a el equipo de Duque para preguntarles si estaba al tanto de las declaraciones de Lucchese sobre su presunto nexo al atentado en contra de Nicolás Maduro, pero hasta ahora no hemos recibido respuesta.