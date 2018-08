Alemania levanta la prohibición de símbolos nazis para los videojuegos

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - Los videojuegos y de computador que presentan símbolos nazis como la esvástica pueden ahora ser vendidos sin censura en Alemania después de que un órgano regulatorio levantara la prohibición de larga data.

El Cuerpo de Autorregulación de Software de Entretenimiento (USK) dijo este jueves que los juegos que incluían símbolos prohibidos podrían ahora recibir una calificación en Alemania si el uso de los símbolos es considerado “socialmente adecuado”. Eso significa que los símbolos deben tener un propósito artístico o científico o ser usado para representar eventos particulares de la historia.

La medida llega después de un candente debate en Alemania y en todo el mundo el año pasado después de la censura del videojuego "Wolfenstein II: The New Colossus”, que tiene lugar en un universo alterno que describe una victoria Nazi en la Segunda Guerra Mundial y presenta a un anciano Adolf Hitler.

En la versión del juego que fue vendido en Alemania, el famoso bigote de Hitler fue digitalmente removido y las esvásticas fueron reemplazadas con símbolos triangulares.

Entre otros juegos que también estaban bajo censura en Alemania por su uso de símbolos nazi están "Call of Duty: Black Ops”, "South Park: The Stick of Truth" e "Indiana Jones and the Last Crusade”.

El código criminal de Alemania prohibe el uso público de “símbolos de organizaciones inconstitucionales”, entre ellos la esvástica, la cruz Celta, el saludo Nazi y otros símbolos asociados con el Partido Nazi. Los castigos pueden ir de multas hasta tres años de prisión.

Pero, como notó la directora general del USK, Elisabeth Secker, las películas han sido durante mucho tiempo trabajos de arte y por lo tanto se les ha permitido presentar esos símbolos (así como el bigote de Hitler). Los videojuegos ahora serán tratados de la misma manera.

La ley en sí misma no ha cambiado —la presentación pública del símbolo nazi y otros símbolos sigue estando prohibida— pero está siendo reinterpretada por esta industria.

“Mediante el cambio en la interpretación de la ley, los juegos que examinan críticamente los asuntos actuales pueden recibir por primera vez una clasificación de edad de USK”, dijo Secker en un comunicado.

“Este ha sido desde hace mucho tiempo el caso para películas y en lo que respecta a la libertad de las artes, este es ahora también el caso de las juegos de computadora y videojuegos”, agregó.

La USK también hará esta nueva tarea de manera responsable y con gran cuidado, agregó la funcionaria.