Mocoa, otra vez en alerta por lluvias: ¿cuáles son los lugares de Colombia más vulnerables a desastres naturales?

(CNN Español) - Colombia es el segundo país más expuesto a desastres naturales en América Latina y el Caribe de acuerdo con el Índice INFORM de 2018, después de Haití.

Y Mocoa, la capital del departamento de Putumayo, en el suroccidente de Colombia, fue uno de los lugares más afectados en 2017 por una avalancha que se cobró la vida de casi 400 personas y dejó heridas a cientos más.

Este fin de semana, esa ciudad volvió a acaparar la atención de las autoridades de emergencia debido a fuertes lluvias que duraron más de siete horas y que causaron inundaciones casi un año y medio después de esa tragedia. Las lluvias produjeron la evacuación de más de 30.000 personas, así como la afectación en la infraestructura de la ciudad.

Hasta el momento no hay reportes de personas fallecidas, ni desaparecidos por las lluvias. Cuatro personas resultaron heridas, según le dijo a CNN en Español la gobernadora de Putumayo, Sorrel Aroca Rodríguez, este lunes, que explicó la diferencia entre los hechos ocurridos el 1 de abril de 2017 y lo ocurrido este fin de semana.

“Hace un año y medio se vivió una avalancha, una venida torrencial del 80% de sedimentos y poco porcentaje de agua. En estos momentos, fue un aguacero torrencial lo que originó y ocasionó diferentes crecientes súbitas que sumado a lo que sucedió un año y medio atrás comienza a volver más compleja la situación”, le dijo Aroca Rodríguez a este medio.

Hay afectaciones en dos acueductos, doce barrios y ocho veredas, 169 viviendas, un puente vehicular y tres peatonales, tres sedes educativas, una torre de energía, según un reporte de este domingo de la Unidad Nacional de Gestión para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.

Di instrucciones para restablecer el servicio de agua en Mocoa en menos de 24 horas. Llegan a la ciudad 10 mil galones que garantizarán el suministro mientras reparamos el acueducto y limpiamos las bocatomas colmatadas. — Iván Duque (@IvanDuque) August 13, 2018

La gobernadora de Putumayo dijo que al ser Mocoa una ciudad en la que afluyen muchas fuentes hídricas, es importante considerar la reubicación de Mocoa hacia otro lugar.

“Es una zona tan frágil, que yo creo que debemos repensar lo que está pasando en Mocoa, comenzar a hablar de reasentamientos y reubicación de comunidades en Mocoa y que estas obras nuevas no se vayan a reconstruir sobre lo destruído”, dijo Aroca Rodríguez. La gobernadora no dio un número estimado de potenciales reubicados, pero dijo que esto depende de los estudios técnicos que entreguen los expertos. "La situación no creo que dé para largas en el tiempo”, añadió.

Los lugares de Colombia más vulnerables a desastres naturales

El año pasado, en Colombia se presentaron 3.258 eventos de origen natural antrópico y no intencional, según reportó a final del año pasado el director general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Iván Márquez Pérez, según declaraciones a la prensa local en 2017.

El 66,8% de esos eventos fueron amenazas hidrometeorológicas y el 15,3% fueron eventos geológicos como sismos, según cifras reportadas por Márquez, que dijo que los departamentos más afectados por estas catástrofes fueron Putumayo, Caldas, Córdoba, Cauca y Antioquia.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, informó a principios de 2017 que casi 12 millones de habitantes del país están en riesgo por amenaza de inundaciones o crecientes súbitas de ríos.

Las crecientes súbditas, que son inundaciones donde el poder de inundación es potencialmente mayor "y cobra el mayor número de vidas cuando se presentan", según el IDEAM, se presentan usualmente en las cuencas de alta pendiente de la región Andina (en el centro del país) principalmente.

Según un reporte del IDEAM de agosto de este año, varios departamentos de la región Andina y piedemonte llanero (como Casanare y Meta, en el centro del país) están bajo amenazas de deslizamientos e inundaciones debido a las fuertes lluvias.

“Tenemos alerta naranja en Antioquia, en [la región de] Ituango; en las zonas del sur del departamento del Norte de Santander, y la parte alta de Arauca, en el piedemonte de Casanare y Meta, debido a acumulados de lluvia continuos”, le explicó a CNN en Español Cristian Euscátegui, director de pronósticos del IDEAM. "Otra zona que lógicamente está en esa alerta importante es la zona de Mocoa, por esa lluvia antecedente y así mismo la zona del litoral caucano en la Costa Pacífica".

Los riesgos de deslizamientos en cada municipio o departamento, dice Euscátegui, está asociada a la exposición de lluvias y las alertas pueden pasar de naranja a roja en cuestión de días.

Más municipios amenazados

La tragedia de Mocoa de 2017 puso en evidencia una alarmante realidad en cientos de municipios de Colombia: el 100% de los municipios del país presenta algún tipo de riesgo frente a las consecuencias del cambio climático y el riesgo de una tragedia como la de Mocoa está latente en casi 400 municipios del país, según informes de expertos.

Un informe de la Universidad Nacional de Colombia advirtió a mediados de 2017 que 385 municipios del país corren peligro de avalanchas y deslizamientos, pues están ubicados en zonas de influencia de ríos, muchas veces en las riberas de los mismos e, incluso, en sus cauces menores o mayores.

“Esta condición los expone (a los municipios en riesgo) a frecuentes avenidas torrenciales en las zonas de montaña producidas por lluvias de alta intensidad y duración, que causan deslizamientos de tierra y obstrucciones o represamientos temporales”, le dijo a CNN en Español en ese entonces el profesor Germán Vargas Cuervo, del Departamento de Geografía de la Nacional.

Euscátegui, que no estuvo involucrado en el estudio, le dijo a CNN en Español este lunes que lo que se quiso mostrar con ese informe fue la buena cantidad de municipios que podrían llegar a tener un problema similar por estar a la salida de abanicos aluviales.

“Si la lluvia está presente, es persistente y es intensa y demás, el nivel de alerta puede pasar de amarillo a rojo, rápidamente”, dijo Euscátegui.

Expertos del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional subrayaron entonces que Colombia es un país especialmente privilegiado por la “densa red hídrica de ríos” que lo bañan, que en total suman casi 3.000.

El reporte de la Universidad Nacional se dio en abril de 2017 y dos meses después, en junio de ese año, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicaron un informe en el que aseguraban que el 100% de los municipios del país tiene algún grado de riesgo por el cambio climático. Los departamentos con mayor riesgo por este fenómeno con miras a 2040 son San Andrés, Vaupés y Amazonas, dice el reporte.

Entre los riesgos del cambio climático para el país están la disminución de abastecimiento de agua, el aumento de lluvias en algunas zonas y sequías en otras; el aumento del nivel del mar —que podría hacer que el agua ocupe tierras de las costas a largo plazo—, el aumento de la temperatura, cambios en la función biológica de los ecosistemas, riesgos a la seguridad alimentaria por cambio en los ecosistemas, entre otros.

Además, según un reciente reporte de julio de 2018 del IDEAM, debido al cambio climático, Colombia ha perdido el el 18% de su área glaciar en los últimos siete años. El derretimiento de los glaciares pone en peligro la biodiversidad del país, pues las implicaciones del calentamiento global exponen a Colombia "a la pérdida de cerca del 30% de su biodiversidad", seguía dijo el entonces ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo, en julio de este año.