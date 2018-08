Pareja de Estados Unidos logra impedir que niña peruana que adoptaron sea deportada

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - Amy y Marco Becerra recibieron muy buenas noticias este miércoles: la niña peruana huérfana que adoptaron no será deportada.

El representante republicano Mike Coffman, que se hizo cargo de la causa de la pareja de Colorado, dijo a CNN que se reunió con funcionarios de inmigración, quienes permitirán que la niña pueda tramitar la ciudadanía.

Los Becerra, ambos ciudadanos estadounidenses, vivían en Perú en 2014 cuando conocieron a la niña recién nacida a la que llamarían Angela. Luego la adoptaron y eventualmente llevaron a la niña a su casa en Aurora con una visa de turista. Amy Becerra trabaja para el estado de Colorado, mientras que Marco Becerra, que también es ciudadano de Perú, trabaja para el gobierno federal.

"Ella cambió nuestras vidas. Nos hicimos padres. Y ya no se trataba de nuestras necesidades, sino de lo mejor para Angela", dijo Amy Becerra. "Y regresar a Estados Unidos fue lo mejor para Angela sin dudas, en gran parte debido a la educación", agregó.

Pero el plan de la pareja de criar a Angela, ahora de 4 años, en Colorado estaba en peligro. La visa de turista de Angela vence a fin de mes y los Servicios de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos negaron en un iniciola solicitud de ciudadanía de la pequeña.

Sus padres temían que Angela se hubiera convertido en una inmigrante indocumentada y enfrentara la deportación.

"Es inconcebible que un hijo de dos padres ciudadanos tenga que vivir su vida como extranjero indocumentado en este país", dijo Amy Becerra a KDVR, afiliada de CNN, antes de la decisión.

De un orfanato peruano

Los Becerra conocieron a Ángela cuando ella tenía solo 12 días y vivía en un orfanato.

"En ese mismo día, literalmente la pusieron en nuestras manos", dijo Amy Becerra, quien se ofreció como voluntaria en el orfanato. "El director del orfanato dijo: 'Oigan, esperen, ¿se ocuparán de ella?'", continuó.

La niña había sido abandonada por su madre, que vivía en extrema pobreza, dijo Amy Becerra. "Necesitaba atención médica. En su primer año de vida, solía estar estaba enferma", recordó.

La pareja recibió una adopción provisional en octubre de 2014. La adopción se finalizó en julio de 2017, lo que llevó a la pareja a hacer planes para regresar a Estados Unidos, dijo Amy Becerra. Angela recibió una visa de turista de seis meses a principios de este año.

"Cumplimos con las leyes en ambos países", dijo Amy Becerra.

Luchando por la ciudadanía

En su solicitud rechazada del 8 de agosto, la agencia de inmigración dijo que la pareja "no logró demostrar" que tenían "custodia legal" de Angela durante dos años antes de presentar la petición de ciudadanía.

El USCIS no ha respondido a una solicitud de comentarios.

También se dijo que la pareja no pudo demostrar que la adopción no está contemplada en la Convención de La Haya. Es un tratado internacional sobre adopciones para prevenir que los niños de ser secuestrados y trasladados a otro país.

Pero la pareja argumentó que la adopción provisional de 2014 constituye una custodia legal.

"Decía que no habíamos demostrado que tuviéramos la custodia legal completa antes de julio de 2017", dijo Amy Becerra. "Pero la teníamos desde antes de octubre de 2014. La teníamos en cuatro documentos diferentes de la corte", agregó.

"No me he encontrado con nada más que incompetencia e información contradictoria", dijo Amy Becerra sobre el caso hasta ahora.

Aún así, mantienen sus dedos cruzados.

Si reciben noticias de que se aprueba su ciudadanía, Marco Becerra dijo: "Vamos a hacer una gran fiesta. Una fiesta grande y grande".

Gary Tuchman e Ismael Estrada de CNN informaron desde Aurora, Colorado. Joe Sterling de CNN informó desde Atlanta.